"Ha rubato soldi alla onlus" Ex presidente a processo

In qualità di presidente, avrebbe dovuto gestire la contabilità dell’associazione. Invece si sarebbe appropriato di svariate migliaia d’euro: soldi frutto dei sacrifici dei tanti volontari della realtà senza scopo di lucro. L’uomo, un 50enne di Vignola, è stato rinviato ieri a giudizio per appropriazione indebita. I fatti risalgono allo scorso anno quando i diversi soci si rendono conto dei gravi ammanchi. Parliamo di una associazione attiva sul territorio di Vignola da anni e che si occupa di attività ginnica: sport aperti anche ai ragazzi disabili e portati avanti da numerosi volontari. L’ex presidente aveva il ruolo di delegato alla contabilità: spettava a lui gestire i conti correnti ma, al contrario, in base a quanto emerso dalle indagini, li avrebbe in breve tempo svuotati appropriandosi del denaro. I soci si sarebbero resi conto in fretta della situazione, chiedendo appunto spiegazioni all’indagato. L’uomo aveva successivamente ammesso le proprie responsabilità e promesso che avrebbe risarcito l’associazione ma, ottenuto il rinvio dell’udienza a tale scopo, si era reso irreperibile. Ieri, tramite l’avvocato Fabio Bazzani, l’associazione si è costituita parte civile al processo. Nel frattempo è stato nominato un nuovo presidente. Ieri il 50enne è stato quindi rinviato a giudizio su richiesta della procura ed ora affronterà il processo con l’accusa di appropriazione indebita.

Valentina Reggiani