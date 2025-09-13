"Ha tentato di baciarmi a casa sua". Insegnante di una scuola superiore accusato da uno studente di 14 anni

Proponendogli di fornirgli ripetizioni nelle materie un po’ più complesse, lo aveva invitato a casa. Lo studente, all’epoca dei fatti 14enne, aveva accettato l’aiuto ma, una il prof – a suo dire – lo avrebbe molestato sessualmente abbracciandolo e baciandolo. Rischia il processo con la grave accusa di violenza sessuale su minore un docente di 34 anni che all’epoca dei fatti – a marzo dello scorso anno – lavorava presso un istituto superiore della provincia. L’uomo, a seguito della denuncia, risulta da allora sospeso dall’incarico. Inizialmente era stata rigettata dal gip la richiesta avanzata dalla procura di incidente probatorio ma ieri il giudice ha acconsentito, disponendo per il prossimo venerdì il conferimento incarico del consulente che dovrà appunto redigere la perizia sull’adolescente. Il professore – rappresentato dall’avvocato Gregorio Sorrento – era presente in aula. Secondo la difesa in questo procedimento si sarebbero susseguiti sei consulenti e arebbe stato opportuno arrivare a conclusione, ieri, dell’udienza preliminare. "Siamo fiduciosi nel corso della giustizia" afferma l’avvocato Sorrento. Tutto è avvenuto appunto a marzo dello scorso anno: parliamo di un singolo episodio. Il ragazzino dopo l’accaduto si era confidato con un amico. Insieme i ragazzi avevano deciso di raccontare tutto ai genitori del 14enne che subito si erano rivolti ai carabinieri per sporgere denuncia. Da qui l’avvio delle indagini e la sospensione in via cautelare del docente il quale, sin dall’inizio, si è sempre proclamato innocente. Ora la presunta vittima sarà sentita nell’ambito dell’incidente probatorio e, una volta redatta la consulenza, gli atti torneranno al pm.

v.r.