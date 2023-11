’Hamlet Puppet’, la ballata di Lucenti

Va in scena stasera alle 19 e domani alle 21, nel Ridotto del Teatro Storchi di Modena, ‘Hamlet Puppet’, una performance tra musica, parola e movimento firmata dalla coreografa e danzatrice Michela Lucenti (foto) e nata dal felice incontro artistico con il musicista Paolo Spaccamonti, la regista e autrice Giorgina Pi e il sound designer Valerio Vigilar. ‘Hamlet Puppet’ è una ballad-perfomance che affronta le vicende di Amleto dal punto di vista del fantasma del padre, per una riflessione sul significato di essere eredi, ma anche sull’essenza della vita e dell’arte. L’orrendo tradimento del fratello e della moglie viene rivelato per frammenti che si tramutano nei refrain di un cupo disco in stile Nick Cave. La scena è avvolta da un flusso continuo di suoni, da cui nascono brani e ritornelli che si fissano nella testa dello spettatore. Lo spirito chiederà al giovane principe di seguirlo e vendicarlo, ma cosa significa vendicare un padre? Amleto, a sua volta fantasma di sé stesso, diviene un fantoccio del teatro, un ectoplasma, uno spaventapasseri che prende vita e guarda il mondo da un nuovo punto di vista. Un personaggio che solleva alcune domande cruciali: il peso dei padri ricade su ognuno di noi?