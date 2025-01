Hangar Rosso Tiepido. Amici della musica, ecco la nuova stagione

Oggi alle 17, presso l’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est 1420/2 verrà ‘svelata’ al pubblico la nuova stagione degli Amici della musica, come sempre attesa da tutti gli appassionati: fino a maggio saranno complessivamente undici gli appuntamenti, a partire dal ‘Concerto della memoria e del dialogo’, in programma lunedì 27 gennaio al teatro Comunale Pavarotti Freni.

La presentazione che si terrà oggi verrà accompagnata da un’anteprima musicale della rassegna con una doppia esibizione: il duo violinistico composto da Pietro David Caramia e Laura Maniscalco interpreterà il duo concertante n 3 op 56 di De Beriot, poi il pianista Claudio Sanna proporrà brani del suo progetto ‘Antico & Moderno’. Seguirà quindi la presentazione del libro di Giorgio Giliberti "Ombre chiare trent’anni dopo", con la proiezione di immagini accompagnate da musiche del maestro Claudio Rastelli.

In chiusura, un brindisi per festeggiare l’inizio della nuova stagione. L’ingresso all’evento in programma all’Hangar Rosso Tiepido è libero.

s.m.