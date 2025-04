"Hanno un grande valore affettivo"

A conclusione delle indagini condotte dai Carabinieri dell’Arte, la procura, che le ha coordinate e dirette, ha quindi disposto ieri mattina la riconsegna dei beni culturali ecclesiastici alla chiesa dei Santi Faustino e Giovita Martiri.

"Me ne sono accorto un pomeriggio, entrando in sagrestia. Ho visto che la cassaforte era stata aperta e che mancavano tutti i beni – afferma don Guido Bennati, parroco di San Faustino –. Era il primo episodio di questa gravità che ‘toccava’ la nostra chiesa ed ora c’è tanta gioia a veder ‘tornare’ questi beni che, oltre ad avere un valore economico, hanno un valore affettivo per questa comunità – sottolinea il sacerdote –. Parliamo di oggetti che sono stati donati nel passato, con tanti sacrifici e vederli ritornare è un’occasione di grande felicità".

A prendere parola anche monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Modena e Nonantola. "Certamente ci sarà dietro un mercato dovuto alla preziosità di questi oggetti – ha affermato –. Alle volte ci troviamo dinanzi a furti che non si spiegano con il valore intrinseco dell’oggetto rubato e resta tutta la fatica del recupero. Molte nostre chiese si dotano anche di sistemi di sicurezza, come in Duomo e nelle altre principali. In quelle periferiche o si tiene chiusa la chiesa o ci troviamo esposti a colpi di questo genere che, per fortuna, non sono frequenti. Più che altro – conclude – amareggiano le comunità: sono una proprietà che viene sottratta non per il valore in sè dell’oggetto ma per il valore che ha assunto nelle celebrazioni".

v.r.