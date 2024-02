Hashish e cocaina nel furgone: due uomini arrestati

I carabinieri arrestano due uomini, di origine magrebina, perché trasportavano a bordo di un furgone hashish e cocaina.

I due uomini, di 33 e 42 anni, sono stati individuati dai militari impegnati in attività di controllo del territorio sulla strada provinciale per Camposanto, che hanno notato il veicolo procedere con andatura incerta per poi deviare alla vista della pattuglia, riparando in un parcheggio per eludere il controllo. L’atteggiamento sospetto ha indotto i carabinieri a vederci chiaro e a scoprire la droga.