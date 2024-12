Hashish e denaro nell’abitazione, coppia in manette

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino senegalese di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Domenica pomeriggio, gli agenti hanno notato un gruppo di giovani con un atteggiamento sospetto nei pressi di viale De Amicis. A seguito di controllo, il 28ebbe aveva con sé 21,81 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e la 128 euro in contanti. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia. Lunedì invece, nel corso di una attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio, una pattuglia ha notato un via vai sospetto in un’abitazione. Le verifiche hanno portato a identificare una coppia di circa 30 anni e di rinvenire e sequestrare 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana, la somma in contanti di 11.640 euro e un bilancino di precisione. Entrambi sono stati arrestati.