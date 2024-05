Henrique perde tutti i duelli. L’intera difesa è insufficiente

CONSIGLI 5,5. Il var ‘sana’ l’errore in uscita che già al 9’ sembrava poter dar strada al Grifone. Che si rifarà, tuttavia, nella ripresa, ribaltando il match senza dar modo al portiere di neroverde di fare, di fatto, una parata degna di nota.

TOLJAN 5. Badelj lo brucia in occasione del pari genoano. Prima e dopo, niente di che, qualche timidezza di troppo nella metà campo avversaria, dove serviva una ‘cattiveria’ che il laterale tedesco non ha.

ERLIC 5. Thorsby lo sovrasta, di testa, quando suggerisce il pari ligure a Badelj. Al netto di quell’azione, fatale al Sassuolo, poca sicurezza per il centrale croato, dal quale sarebbe stato lecito aspettarsi ben altro piglio, vista la posta in palio (41’ s.t. Mulattieri s.v. Dentro per gli infruttuosi assalti finali, non lascia tracce)

KUMBULLA 4,5. Alla seconda consecutiva da titolare, perfetto fino al 19’ s.t. quando il cross di Ekuban lo manda in tilt. E rovescia la partita, lui e il Sassuolo (22’ s.t. Volpato 6. Un paio di serpentine ne suggeriscono potenzialità che restano inespresse. Anche una conclusione, che tuttavia non dà pensieri a Martinez)

FERRARI 6. Bada al sodo. La giornata, magra consolazione visti gli esiti, la porta a casa.

DOIG 5,5. Bravo a prendere il fondo, meno a far seguire alla percussione il cross: il duello a tutta fascia con Sabelli gli dà strada che lo scozzese percorre con buona continuità, suggerendo tra l’altro agli attaccanti d’area soluzioni potenzialmente letali. Ma solo nel primo tempo: dopo l’intervallo, con Spence, altra musica: il genoano ha gamba, lui ne ha sempre meno.

HENRIQUE 4,5. Perde, di brutto, il duello con Thorsby e Frendrup, fronteggiati senza troppa fortuna: fatiche importanti in fase difensiva, evidenti in fase di impostazione. Avrebbe la palla giusta, in un paio di occasioni, ai 20 metri. Non tira mai (41’ s.t. Lipani s.v. Meritava qualche minuto in più)

OBIANG 6. Contro il Genoa, a Marassi, aveva segnato il suo unico gol in neroverde. La cabala non lo premia, ma lo spagnolo gioca ordinato e pulito, anche se guizzi da raccontare non ce ne sono (31’ s.t. Racic 6. Ordinaria amministrazione, e bassissimo cabotaggio: al Sassuolo che cercava l’impresa serviva altro)

THORSTVEDT 6,5. Insidia sistematicamente ora Sabelli ora Vogliacco, attaccando lo spazio da sinistra e dalla trequarti. Impreciso ma prezioso: si arrende a metà ripresa a condizione così così (22’ s.t. Bajrami 4,5. Gioca tre palloni, due li perde, uno lo spreca. Non la vede praticamente mai)

LAURIENTÈ 5,5. Si procura il rigore dell’illusorio vantaggio, ma le scelte sbagliate sono tante. E pesano sul giudizio di un talento incompiuto.

PINAMONTI 6,5. In trasferta, fatte eccezione per l’Inter, ha segnato a tutte le squadre in cui ha giocato. Fa valere la legge dell’ex anche al Ferraris, aggredisce riaggredito, si sacrifica lavorando soprattutto di sponda. Tra i meno peggio.

Stefano Fogliani