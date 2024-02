Henrique si scopre talismano neroverde

Per riavere a disposizione il più indispensabile di tutti, ovvero Domenico Berardi, occorrerà aspettare ancora tra le 3 e le quattro settimane. Ma il ‘secondo’ più indispensabile, tra i neroverdi, in rosa, rientra proprio contro il Torino e il suo riaffacciarsi al campo è una delle poche buone notizie di questa difficile settimana. Parliamo di Matheus Henrique, centrocampista brasiliano classe 1997, la cui indispensabilità allo scacchiere neroverde è seconda solo a quella del talentino calabrese, capace di segnare, da solo e in 16 gare, 9 gol, ovvero poco meno di un terzo dei 28 segnati dal Sassuolo in campionato. Senza il ‘10’, per il Sassuolo, sei gare e sei sconfitte e se è vero che Henrique segna decisamente meno (mica è il suo mestiere, del resto) è altrettanto vero che i numeri ne raccontano un’indispensabilità non dissimile da quella di Berardi. Senza il metronomo brasiliano, infatti, per i neroverdi le vittorie sono zero su sei, i punti appena tre, per una media da 0,5 a gara che dice molto anche della crescita esponenziale del centrocampista carioca. Arrivato dal Gremio nell’estate del 2021, con addosso una medaglia olimpica conquistata con il Brasile, il giovanotto ci ha messo un po’ ad ambientarsi e ad imparare la lingua, ma lavorando e mettendosi a disposizione risulta, oggi, uno dei pochi ‘volti nuovi’ arruolati nel corso della gestione-Dionisi, insieme a Thorstvedt, che ha mantenuto le promesse. Versatile il giusto dal punto di vista tattico – mediano a due o a uno, mezzala, addirittura trequartista all’occorrenza – e abbastanza tecnico da adattarsi ai ritmi del campionato italiano non senza pagare l’ovvio dazio all’atletismo imposto dalla massima serie, Henrique ci ha messo il suo tempo ad inserirsi ma alla lunga è passato all’incasso. Molte presenze (25) ma scarso minutaggio (1066’) la prima stagione, 30 gare e 1950’ in campo, con anche 4 gol la stagione scorsa, 16 gettoni e 2 gol, ma anche 1462’ in campo nel corso di questa difficile stagione per Henrique, senza il quale il Sassuolo dimezza la sua velocità. Con lui in campo 16 gare e 16 punti, senza di lui 6 partite e 3 punti. Più che un centrocampista, un talismano, e quanto serva un po’ di fortuna al Sassuolo lo dicono momento e classifica.

