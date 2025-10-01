Hera-Aimag, un altro no: "Operazione ingiustificata"

La magistratura contabile infligge un altro duro colpo all’operazione Aimag-Hera. La Corte dei Conti della Lombardia ha sposato in toto la recente deliberazione dei colleghi dell’Emilia-Romagna, rincarando la dose: non sta in piedi e non può essere giustificata dall’arrivo di ricchi dividendi nella casse dei Comuni soci di Aimag la perdita del controllo pubblico, a favore di Hera, sulla società di gestione del servizio idrico integrato.

Un pronunciamento che gela le speranze dei sindaci modenesi soci di Aimag, gli stessi che la settimana scorsa avevano scritto di attendere fiduciosi l’analisi della Corte dei Conti lombarda, alla ricerca di uno spiraglio per evitare che il matrimonio con Hera rischiasse di colare a picco.

Il 25 settembre i giudici lombardi hanno evidenziato che i dividendi "riguardano vantaggi di tipo finanziario e una convenienza economica immediata di tipo speculativo", segnalando pure che i dividendi sarebbero finanziati "a debito, di fatto non migliorando la posizione finanziaria netta di Aimag".

Quindi la Corte dei Conti lombarda boccia l’operazione Aimag-Hera proprio perché basata su una situazione in cui, da un lato, i soci pubblici incassano dividendi, ma dall’altro lo fanno cedendo a Hera una "parte importante dei propri precedenti poteri di gestione di controllo". Un aspetto che risulta "ulteriormente recessivo del ruolo di governance pubblica" e che, per giunta, darebbe la stura a "una partecipazione indiretta dei comuni mantovani nella società Heracquamodena Srl che non è in alcun modo utile al servizio idrico" dei Comuni mantovani.

Ora la palla passa nella metà campo della politica. La manovra a tenaglia della Corte dei Conti lombarda ed emiliano-romagnola rappresenta un ostacolo enorme.

In base alle regole, procedere oltre comporta la necessità di dover riportare nei dodici Consigli dei Comuni soci una nuova delibera che risponda ai rilievi della magistratura contabile emiliano-romagnola, l’unica con giurisdizione sul nostro territorio.

Il bivio cui si trovano di fronte il pattuglione di sindaci, consiglieri e segretari comunali è tutto sommato semplice: tentare di scalfire il no granitico della Corte dei Conti, rischiando di far scattare un secondo dopo i meccanismi della Procura contabile per il danno erariale. Oppure, secondo scenario, fermarsi ed alzare bandiera bianca, ammettendo che i giudici hanno colto quel che la politica non ha voluto vedere.

Nelle chat di partito e degli amministratori, intanto, corrono gli atti della Corte dei Conti, traspare la preoccupazione.

L’unica posizione immediata è quella suggerita una settimana fa dal sindacato confederale Cisl e da altri soggetti, tra comitati e consiglieri: riaprire un confronto serio e di merito con le comunità locali: il servizio idrico è un servizio pubblico, difeso da un referendum, nel 2011, cui tutto il Pd e il centrosinistra diedero anima e corpo. "La Corte – ragionano alcuni dem di primo piano – in sostanza ci ha chiesto di non fare passi indietro".