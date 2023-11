Hera, arriva la nuova raccolta differenziata: "Per aprire i cassonetti servirà una tessera"

Inizia la riorganizzazione dei servizi ambientali, con l’introduzione della nuova raccolta differenziata di tipo stradale, anche a Montese e a Polinago. Dall’inizio del prossimo anno i cittadini dei due comuni dovranno conferire i rifiuti indifferenziati nel cassonetto informatizzato apribile solo con tessera, la Carta Smeraldo. I contenitori attuali saranno sostituiti con quelli di ultima generazione il prossimo gennaio. Anche i cassonetti per la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e organico saranno sostituiti, che restano ad accesso libero, ma che saranno dotati di feritoieoblò per limitare l’introduzione di materiale non conforme. Il kit per la raccolta differenziata comprende la Carta Smeraldo, la tessera del Gruppo Hera che serve per aprire i cassonetti dell’indifferenziato e per accedere alla stazione ecologica, e i sacchi per conferire l’organico che vengono distribuiti insieme a una pattumella areata da posizionare sotto il lavello. A Montese il kit può essere ritirato nella Casa Smeraldo allestita in via Panoramica 60 e aperta fino al 19 novembre dal lunedì al sabato (8.30-12.3014.30-18.30). A Polinago, dove più della metà degli utenti ha già ritirato il materiale, nei prossimi giorni personale incaricato dal Gruppo Hera provvederà a consegnare i kit a domicilio a chi non ha potuto recarsi alla Casa Smeraldo, chiusa il 4 novembre. Da domani, 9 novembre, resta inoltre la possibilità di ritirare la dotazione il giovedì mattina dalle 9 alle 12 all’isola ecologica di via Dell’Artigianato.. Da domani, 9 novembre, resta la possibilità di ritirare la dotazione il giovedì mattina dalle 9 alle 12 all’isola ecologica di via Dell’Artigianato. Solo il titolare della Tari può ritirare il kit, in alternativa può farlo una persona delegata. Oltre alla Casa Smeraldo per qualsiasi informazione rimangono sempre attivi i canali informativi del Gruppo Hera: il sito www.gruppohera.it, il Servizio Clienti 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (aziende) e l’app Il Rifiutologo.

Walter Bellisi