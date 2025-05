Hera, assemblea dei soci. Il Comune incassa oltre 14milioni di euro

L’assemblea dei soci Hera ha approvato ieri mattina il bilancio d’esercizio 2024 dando l’ok anche alla proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 15 centesimi per azione, in aumento del 7,1% rispetto all’ultimo dividendo pagato. Ciò significa che nelle casse del comune di Modena, tra i principali azionisti della multiutility, entreranno presto circa 14 milioni e mezzo di euro, un milione in più rispetto allo scorso anno: lo stacco della cedola avverrà il 23 giugno, con pagamento a partire dal 25 giugno. In generale, il Gruppo prosegue il percorso di crescita industriale e chiude l’anno con i principali indicatori economico-finanziari e gli investimenti in aumento, continuando a cogliere le opportunità di mercato e a generare valore per i territori serviti e tutti gli stakeholder. Tra i principali risultati: il margine operativo lordo (Mol) salito a 1.587,6 milioni di euro (+6,2%), e il forte incremento dell’utile netto di pertinenza degli Azionisti, che raggiunge i 494,5 milioni (+31,8%). Gli investimenti operativi lordi salgono a 860,3 milioni (+5,5%), aumento che dimostra la continua attenzione allo sviluppo, alla valorizzazione e al rafforzamento della resilienza degli asset gestiti, la cui tenuta si è riconfermata anche in occasione dei fenomeni meteoclimatici estremi che hanno colpito l’Emilia-Romagna e il Modenese. L’indebitamento finanziario netto, infine, si attesta a 3.963,7 milioni di euro.

All’Assemblea di ieri è stata inoltre presentata la Rendicontazione di sostenibilità, che da quest’anno, come previsto dalla normativa europea, è parte integrante del bilancio consolidato e contiene le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto ambientale d’impresa: nel 2024 il Mol a valore condiviso, cioè riferito alle attività di business in grado di rispondere anche agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda Globale, è salito a 856,6 milioni di euro, in aumento del 10% rispetto al 2023, e pari al 54% del MOL di Gruppo. L’impegno è confermato anche il valore economico distribuito agli stakeholder dei territori nei quali opera la multiutility che, nel 2024, ha raggiunto i 2,1 miliardi di euro.

A tal proposito, solo due settimane fa il presidente esecutivo di Hera, Cristian Fabbri, e l’amministratore delegato Orazio Iacono, hanno incontrato sotto la Ghirlandina gli amministratori dei comuni modenesi serviti (in tutto 32), ai quali hanno illustrato il piano industriale al 2028, che in provincia prevede investimenti, in tutti i settori (servizi ambientali, energia elettrica, ciclo idrico integrato e reti gas), per oltre 550 milioni di euro finalizzati ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica.