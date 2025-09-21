Hera inaugura altri due moderni depuratori

Dopo Frassinoro e Palagano, anche Guiglia (agglomerato Lama) e Pievepelago (precisamente la frazione di Sant’Anna Pelago) possono contare su due nuovi e moderni depuratori del Gruppo Hera finalizzati a garantire una sempre più sostenibile gestione delle acque reflue nei piccoli centri urbani dell’Appennino.

Gli interventi di adeguamento degli scarichi dei piccoli agglomerati urbani rientrano nel piano generale delle opere condiviso e approvato da Atersir e fanno parte di una serie di investimenti più ampia, che Hera sta portando a termine nelle località dell’Emilia Romagna non ancora collegate ai depuratori, anticipando i vincoli normativi previsti nella nuova Direttiva Europea per le acque reflue relativa agli agglomerati superiori ai 1000 abitanti equivalenti, ed estendendoli anche quelli con più di 200 abitanti equivalenti.

Il funzionamento e le prestazioni dei due impianti, progettati e realizzati da HeraTech, sono stati illustrati da personale HerAcquaModena al sindaco di Guiglia, Iacopo Lagazzi, e al vicesindaco di Pievepelago, Davide Fiorenza.

L’investimento della multiutility ammonta a oltre 3,2 milioni di euro. In particolare, a servizio dell’agglomerato di Guiglia-Lama è già in funzione in via Per Marano il nuovo depuratore a fanghi attivi, con una potenzialità di 1.100 abitanti equivalenti. I reflui in arrivo al vecchio e vicino impianto, che sarà presto dismesso, sono infatti stati deviati al nuovo depuratore che ha una capacità adeguata ai carichi attuali e sarà in grado di sostenere una futura espansione urbanistica.

A Sant’Anna Pelago l’intervento ha invece permesso di dismettere 7 fosse imhoff e di convogliare al nuovo impianto di depurazione già in funzione in via delle Groppe anche i reflui di Casa Pieracci e Serretto di Pievepelago, creando contemporaneamente le premesse per il futuro collegamento delle rimanenti località ad ovest del centro di Sant’Anna Pelago.

Il nuovo depuratore a biorulli, con una capacità di oltre 800 abitanti equivalenti, è dotato di due linee parallele che ne consentono il funzionamento modulare, riducendone o aumentandone la capacità in base al numero di residenti che varia a seconda della stagione. E’ stata inoltre realizzata una nuova rete fognaria lunga circa 2,3 chilometri che corre in buona parte lungo la strada provinciale via Radici.