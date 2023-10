Hera, kit per i rifiuti ora anche agli sportelli

I cittadini di Sassuolo, Formigine, Maranello e Fiorano hanno una possibilità in più per rifornirsi delle dotazioni per la nuova raccolta differenziata. E’ iniziata infatti la distribuzione dei sacchi (gialli e azzurri) anche presso gli sportelli clienti del Gruppo Hera. Gli utenti potranno così scegliere se ritirare il materiale nelle stazioni ecologiche, dove la distribuzione rimane attiva in giornate dedicate, oppure nello sportello clienti Hera del proprio Comune di residenza. L’iniziativa, concordata dalla multiutility con le amministrazioni comunali, è stata pensata per rendere più agevole la distribuzione dei sacchi e dei kit, andando incontro alle esigenze dei cittadini il cui impegno nella raccolta differenziata sta dando ottimi risultati, sia in termini quantitativi sia sotto il profilo della qualità del materiale avviato al riciclo. Al netto di lamentele diffuse e di altrettanto diffusi fenomeni di abbandoni selvaggi ascrivibili all’inciviltà di molti tra Sassuolo, Formigine, Fiorano e Maranello hanno già raggiunto percentuali di differenziata ragguardevoli, superando in meno di un anno l’obiettivo regionale dell’84%. ‘Spinge’ quindi, la multiutility, agevolando per quanto possibile l’utenza almeno nel ritiro di sacchi e kit e a questo proposito ricorda che gli sportelli di Formigine sono in piazza Tricolore, quelli Maranello in via Stradi e quelli di Sassuolo (cui devono far riferimento anche i cittadini di Fiorano) in via Adda. Le stazioni ecologiche sono invece la ‘Riciclandia’ di Fiorano, la ‘Boomerang’ a Casinalbo, l’Arcobaleno di Sassuolo e quella di via Firenze a Pozza, cui possono rivolgersi i cittadini di Maranello. Gli sportelli clienti osservano i seguenti orari:  Formigine: Piazza Tricolore 14, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30; venerdì dalle 14.30 alle 17.00; sabato dalle 8.00 alle 12.30. Maranello: Via Stradi 57, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30.

Sassuolo: via Adda 52, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.30; mercoledì dalle 8.00 alle 16.00.