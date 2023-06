Hera, l’annuncio in Consiglio "Raccolta ’porta a porta’ anticipata alle 5 del mattino"

Il piano industriale al 2026 del Gruppo Hera è stato presentato ieri dal presidente esecutivo Cristian Fabbri e dall’amministratore delegato Orazio Iacono (nella foto) ai sindaci dei comuni modenesi, poi al Tavolo comunale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e infine alle Commissioni consiliari di Modena. Degli oltre 4,1 miliardi di euro di investimenti previsti in arco Piano, circa 2,5 miliardi (pari al 60% del totale) sono destinati all’Emilia-Romagna e, in particolare, oltre 520 milioni al territorio modenese. Durante l’incontro con le Commissioni consiliari, Iacono ha annunciato inoltre che da ieri la raccolta ’porta a porta’ di carta e plastica è stata anticipata di un’ora, quindi alle 5 del mattino: si tratta di una delle iniziative che, assieme allo spazzino di quartiere, consentirà di migliorare il decoro in città in questa fase di cambiamento dei servizi ambientali.

Tornando al piano 2022-2026, il Gruppo Hera stima una ricaduta in termini di valore economico distribuito agli stakeholder pari a oltre 10 miliardi di euro: solo nel 2022 è stato distribuito un valore aggiunto pari a 1,8 miliardi, di cui oltre 145 milioni nel territorio della provincia di Modena. La crescente creazione di valore si riverbera anche nella politica dei dividendi, a vantaggio soprattutto dei Comuni soci: il 21 giugno prossimo, sarà distribuito un dividendo per azione pari a 12,5 centesimi (a fronte dei 12 centazione dell’anno scorso). Secondo quando previsto dal Piano industriale il dividendo continuerà a crescere fino a toccare i 15 centesimi per azione nel 2026.

Dal 2005 il Gruppo Hera ha investito oltre 840 milioni di euro nella sola area di Modena. Gli investimenti diretti complessivi entro il 2026 saranno pari a 521 milioni (+ 20% rispetto al precedente piano industriale). A livello di Gruppo, Hera investirà circa 2,2 miliardi per l’estensione, l’ammodernamento e l’evoluzione delle reti, per garantire una sempre maggiore resilienza agli effetti esogeni (climatici e non solo).

Il Piano conferma l’impegno e il contributo alla transizione energetica. Entro il 2026 presso la discarica esaurita di via Caruso, a Modena, sorgerà, senza ulteriore consumo di suolo utile, un polo per la produzione di idrogeno verde grazie al progetto congiunto di Hera e Snam, ribattezzato IdrogeMO. Utilizzando l’energia elettrica fornita da un campo fotovoltaico di 6 MW di potenza, arriverà a produrre fino a 400 tonnellate di idrogeno l’anno destinato al trasporto pubblico locale e al comparto industriale per la decarbonizzazione dei propri processi. Inoltre, Hera prevede in arco Piano di incrementare la produzione di biometano, toccando quota circa 12 milioni di metri cubi all’anno nel 2026, a vantaggio della mobilità sostenibile. Fondamentale sarà il contributo del nuovo impianto di Spilamberto, avviato a inizio anno dalla newco Biorg, nata dalla partnership tra Hera e il Gruppo Cremonini. Prevista anche la realizzazione di cinque nuove stazioni ecologiche (a Modena, Montese, Palagano, Polinago e Savignano sul Panaro).