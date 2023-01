"Hera preleva l’acqua dai nostri pozzi, non dovremmo pagarla"

"Dato che continuano gli emungimenti di acqua sul nostro territorio da parte di Hera, vogliamo l’acqua gratis, come accade in Basilicata per il gas". E’ questa, in estrema sintesi, la provocazione che lancia il consigliere di opposizione Luciano Rosi.

"Dal 22 dicembre scorso – denuncia infatti lo stesso Rosi - Hera ha ricevuto autorizzazione a perforare un nuovo pozzo, profondo 140 metri, in via Pioppe 383, accanto al primo dei tre pozzi esistenti a San Cesario che alimentano la rete acquedottistica che serve anche i comuni di Modena, Castelnuovo e Castelvetro. Sono previsti 91 giorni di lavoro con 5 operai addetti e l’ammontare dei lavori è previsto in 150 mila euro… Sono tre pozzi che da 34 anni prelevano enormi quantità d’acqua dalle falde di Via Pioppe, acqua considerata minerale, attinta gratuitamente, ma che consente business altrettanto enormi a Hera spa, che poi ce la mette in bolletta, notevolmente aumentata dallo scorso anno. Nel 1989 l’Azienda Municipalizzata del Comune di Modena-AMCM si orientò sui campi acquiferi ricadenti nel Comune di San Cesario per trovare acqua potabile da immettere nel sistema acquedottistico di allora. San Cesario non avrebbe ricevuto nulla in cambio, anzi il fatto suscitò uno scontro epocale tra gli agricoltori che temevano l’abbassamento delle falde per i loro pozzi… Discussioni interminabili, riunioni pubbliche, consigli comunali infuocati, ma alla fine al grido ‘l’acqua è un bene di tutti’ il consiglio comunale di San Cesario concesse l’autorizzazione ad Amcm di perforare 6 pozzi (5 +1 di riserva), anche se alla fine l’Azienda Municipalizzata del Comune di Modena ne attivò solo 3, cioè quelli di Via Pioppe e Via Modenese…Tutti a sinistra si stracciavano le vesti 34 anni fa nel sostenere ‘che l’acqua è un bene pubblico e che andava ceduta gratuitamente a Meta-Hera spa’, che però di converso ci ha fatto un business colossale. Adesso però l’acqua costa assai, molto più di ieri, e se è vero come sembra che quelle trivelle servano a perforare un quarto pozzo, non può essere assolutamente gratis per loro e niente per noi".

"In Basilicata – aggiunge Rosi – viene estratto gas, che i soli residenti della regione non pagano più per delibera del loro Presidente. Una compensazione per il sacrificio richiesto al territorio. Bisognerà battersi come hanno fatto in Basilicata col gas. Se Hera utilizza la nostra acqua per fini propri, cioè per poi rivenderla anche agli utenti di Modena, Castelnuovo e Castelvetro, impoverendo il nostro territorio comunale, questa volta il nostro territorio dovrebbe pretendere un giusto risarcimento. E’ passata la quarta corsia dell’Autostrada, che è un bene di tutto il territorio nazionale, ma i Sindaci dei Comuni attraversati si sono messi tutti d’accordo per richiedere un giusto risarcimento. E San Cesario ha richiesto e ottenuto gratuitamente la tangenziale, finanziata per intero da Società Autostrade".

m. ped.