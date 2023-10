Hera premia chi si prende cura dell’ambiente

Oggi a Riolunato, alle 16 alla sala-palestra di Castello, si tiene un pubblico incontro per far conoscere alla cittadinanza e ai soggetti interessati le potenzialità del progetto ‘Abbiamo nel cuore’ che premia i gesti virtuosi per l’ambiente. Organizzato da Hera, il progetto premierà chi si prende cura degli spazi comuni e dell’ambiente paesano, chi produce meno rifiuti e promuove il recupero e il riciclo degli oggetti. ‘Si può aderire all’iniziativa -spiega Hera- con la tua associazione, la tua famiglia, la scuola, in gruppo, candidando un’idea o un progetto, nuovo o in corso, attinente a una di queste quattro aree tematiche: prevenzione e riduzione dei rifiuti, qualità della raccolta differenziata, supporto a utenti speciali (anziani, disabili, stranieri) e a turisti, decoro urbano e contrasto al degrado. Le proposte più interessanti presentate nei territori coinvolti saranno premiate con beni o denaro, da dedicare ai progetti vincitori. Un’iniziativa interessante che ha l’obiettivo di valorizzare le realtà del territorio.

g.p.