Hera: "Rifiuti in via Blasia, intervento tempestivo"

Pubblichiamo la replica di Hera in merito a una segnalazione ospitata qui alcuni giorni fa.

In relazione a quanto segnalato dal vostro lettore di via Blasia, desideriamo innanzitutto scusarci per il ritardo nel ritiro dei rifiuti. Situazioni come questa sono estremamente rare e tuttavia possibili in questa fase transitoria durante la quale stiamo lavorando contemporaneamente con servizi ’vecchi’ e ’nuovi’ – e considerando che sono state modificati e adeguati a specifiche esigenze i servizi di oltre 8mila utenze. Proprio per questa ragione è stato predisposto un canale di contatto esclusivamente dedicato alle nuove modalità della raccolta differenziata (supporto tecnico per l’avvio dei nuovi servizi: telefono 3205762417; email [email protected] ) che invitiamo ad utilizzare in caso di necessità. Proprio mercoledì, tramite questo canale, è arrivata ai nostri uffici la segnalazione del ritardo nei ritiri nel condominio di via Blasia: immediatamente abbiamo provveduto a pianificare lo svuotamento dei contenitori interni, che è stato eseguito già nella mattinata di giovedì.