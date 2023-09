Hera: "Sacchi per carta e plastica anche nelle polisportive"

"La distribuzione dei sacchi gialli e azzurri per la raccolta differenziata porta a porta diventa più capillare grazie alla collaborazione del Gruppo Hera con il mondo dell’associazionismo, allargandosi a circoli e polisportive, nell’ottica di andare incontro alle esigenze dei cittadini". Lo comunica Hera dopo diverse proteste da parte di residenti che per reperire il necessario per la raccolta porta a porta devono fare lunghe code.

"Fino al 7 ottobre – dice Hera – ogni sabato mattina, dalle 9 alle 13, saranno attivi gli infopoint dove i modenesi potranno ricevere informazioni sui nuovi servizi ambientali e ritirare i sacchi per differenziare correttamente plastica e carta. Il primo appuntamento si è tenuto il 2 settembre al Mercatino del Riuso in piazza Guido Rossa e ha visto un’alta adesione da parte dei cittadini. "Stiamo lavorando per individuare altre modalità di distribuzione gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata porta a porta– spiega Fabia Ferrioli, responsabile dei Servizi ambientali del Gruppo Hera per il distretto di Modena – la collaborazione con le polisportive è un esempio di questo impegno. In autunno, inoltre, i sacchi saranno forniti anche nei centri di raccolta. Ricordo infine che tra i compiti dei tutor, che affiancano sul campo i cittadini nel conferimento dei rifiuti, c’è anche quello di consegnare i kit a chi ne è sprovvisto".

Di seguito l’elenco completo dei prossimi infopoint allestiti nelle polisportive:  Sabato 9 settembre alla Polisportiva Forese Nord in Strada Albareto, alla Polisportiva Baggiovara in Strada Cavezzo 27 e alla Bocciofila Treolmese in Strada Barchetta 411B.  Sabato 16 settembre alla Polisportiva Cognentese in via Umberto Tonini, alla Polivalente San Damaso in Stradello Scartazzetta 53 e alla Polisportiva Madonnina in via Don Pasquino Fiorenzi 135  Sabato 23 settembre alla Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo 72, alla Polisportiva Union 81 Portile in via Tincani e Martelli 140 e alla Polisportiva Modena Est in viale dell’Indipendenza 25  Sabato 30 settembre alla Polisportiva Gino Nasi in via Tarquinia 55, alla Polisportiva 4 Ville in via Giuseppe Barbolini 9 e al Circolo ARCI Marzaglia Vecchia in Strada Chiesa Marzaglia 85  Sabato 7 ottobre alla Polisportiva Sacca in via Paltrinieri. Sacchetti e materiale per la differenziata restano disponibili anche nelle tre Case Smeraldo.