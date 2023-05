Herpes Zoster, via alle vaccinazioni per i 65enni L’Ausl invierà un sms con l’appuntamento

Ripartono le sedute gratuite per vaccinarsi contro l’Herpes Zoster, conosciuto più comunemente come Fuoco di Sant’Antonio. La nuova campagna dell’Ausl è rivolta alle persone nate dal 111958 al 31121958 non vaccinate in precedenza.

L’Ausl invierà ai propri assistiti che sono nati nel 1958, un sms con l’indicazione di giorno, orario e sede presso cui presentarsi per eseguire la vaccinazione. La convocazione delle persone destinatarie della vaccinazione avverrà in maniera progressiva. Chi non dovesse ricevere subito l’sms dell’Ausl è invitato ad attendere il messaggio. La vaccinazione contro l’Herpes Zoster viene offerta gratuitamente anche alle seguenti categorie di persone: persone nate dal 111952 al 31121957 mai vaccinate in precedenza contro l’herpes zoster persone affette da specifiche patologie croniche: diabete mellito, patologia cardiovascolari (esclusa la sola ipertensione), broncopneumopatia cronico ostruttiva, persone destinate a terapia immunosoppressiva. Chi rientra in una delle categorie sopra indicate può prenotare chiamando il numero verde 800 90 90 41, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14. Il giorno della vaccinazione è necessario portare tutta la documentazione sanitaria attestante le patologie e l’elenco dei farmaci assunti in terapia continuativa. E’ possibile prenotare la vaccinazione anche come: ’Vaccinazioni generiche’ con le seguenti modalità: online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico o tramite la App ER Salute; al numero verde 800 239123; nelle farmacie di Modena e provincia; nei corner salute Coop Allenza 3.0 della provincia.