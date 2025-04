Hesperia Bimbi, nona missione umanitaria in Ucraina

Hesperia Bimbi, associazione solidale fondata nel 2016 da alcuni medici di Hesperia Hospital, ha acceso i motori dei propri mezzi ieri pomeriggio per la nona volta dall’inizio della guerra in direzione Ucraina. Alle 16, con partenza da piazza Calcagnini a Formigine, ha infatti preso il via la nuova missione umanitaria che in questa occasione va ad unirsi al sesto viaggio in Ucraina di Porta Aperta, altra associazione attiva da anni nel sociale. Le due realtà locali hanno unito le forze per portare un sostegno concreto all’Ucraina martoriata dalla violenza russa. La missione umanitaria permetterà di portare insieme medicinali, generi di prima necessità e anche uova di Pasqua all’ospedale pediatrico neurologico di Černivci e anche all’ospedale di Čortkiv.

La partenza appunto da Formigine, dove Hesperia Bimbi ha la propria sede operativa. Ancora una volta protagonisti e promotori di questa iniziativa solidale sono Paolo Pisani, presidente di Hesperia Bimbi, e il docente Filippo Sala. Grazie alla loro perseveranza, difatti, i viaggi umanitari verso l’Ucraina hanno portato aiuti già dall’inizio dell’invasione russa del 2022. Proprio l’intensa attività di volontariato e solidarietà di Filippo Sala aveva portato i lettori a votarlo come modenese dell’anno di quello stesso anno.