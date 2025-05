"Ho conosciuto tanti amici"

"Per me ASEOP è una grande famiglia e la giornata di oggi è il coronamento di tanto impegno e tanta tenacia – afferma Daniele Rispoli –. Conosco l’associazione dal 1988, essendo stato colpito da una seria patologia quando ero ancora molto piccolo; ho passato un periodo abbastanza lungo in pediatria, per diverse cure, e ASEOP è stata una presenza costante e coerente, aiutandomi e sostenendomi, regalandomi amicizie e persone che sono diventate dei punti saldi. Diventato maggiorenne ho deciso di ricambiare l’amore che mi è stato donato, e sono diventato prima volontario e dopo ho deciso di entrare nel consiglio direttivo. Fausta Massolo per noi era una seconda mamma, e questa seconda struttura siamo sicuri che aiuterà davvero tante persone".