"Ho la Sla, vorrei curarmi a casa" L’Ausl: "Stiamo intervenendo"

Sono già decine le donazioni in favore di Flavio Farris, cittadino finalese, bloccato a letto da 10 anni dalla Sla. Il suo appello, lanciato attraverso la piattaforma web GoFundMe, per continuare a farsi assistere in casa, ha già raccolto 4.300 euro, ma ne occorrono molti di più.

"Tre assistenti familiari mi accudiscono, mi curano, mi lavano, mi nutrono; sono come un neonato che ha bisogno di tutto. Respiro grazie ad un ventilatore polmonare - scrive Flavio - e mi nutrono grazie alla Peg impiantata all’altezza dello stomaco". Comune e Asl su questo caso hanno svolto e svolgono il loro ruolo facendo il possibile, ma dovendo "Attenersi a regole, che talvolta, purtroppo, - ammette il vice sindaco di Finale Michele Gulinelli - possono essere ingiuste". Il Comune gli ha assicurato una casa popolare a un canone irrisorio e Asl gli garantisce due assistenti, che tuttavia non sono sufficienti per accudirlo 2424 ore, essendo rimasto solo e non avendo famigliari che si occupano di lui. "Il mio terrore – spiega Flavio - è quello di non riuscire più a pagare le assistenti perché purtroppo le mie finanze sono in esaurimento e non ho molto tempo. A breve sarò costretto a mollare tutto perché in Residenza Sanitaria Protetta non ci voglio andare per morire, piuttosto chiederò la morte assistita, soffrirò senza patire ulteriormente, è sufficiente la maledetta Sla". L’Ausl comunica di stare facendo il possibile: "A seguito del rientro a domicilio del paziente, avvenuto nel 2019, è stato stilato un progetto personalizzato di assistenza socio-sanitaria domiciliare intensiva. In particolare il progetto prevede accessi settimanali da parte del Medico di medicina generale e dei professionisti del Servizio di assistenza domiciliare integrata, per assistenza sanitaria e infermieristica e la gestione dei dispositivi, e l’assegnazione di tutti i presidi, tra cui il comunicatore oculare con battito degli occhi, il letto elettrico articolato e il materasso antidecubito. Inoltre l’Ausl eroga contributi economici al massimo della tariffa consentita, come l’assegno di cura e il parziale rimborso per i contratti di lavoro per due assistenti famigliari".

Alberto Greco