"Ho perso il bambino per le botte". Marito violento alla sbarra

L’avrebbe picchiata più e più volte e così brutalmente da farle perdere il bambino che aveva in grembo. E’ accusato di maltrattamenti e procurato aborto – ovvero interruzione di gravidanza non consensuale, reato punito con la reclusione da quattro a otto anni – un tunisino 30enne oggi in carcere. Ieri nei confronti del giovane è stato chiesto il processo con rito abbreviato condizionato all’audizione della persona offesa, ovvero della ex moglie. Infatti sarebbe stata la donna, nel corso dell’ennesimo ingresso al pronto soccorso, a raccontare di aver perso il bambino dopo aver preso calci e pugni dal marito. I maltrattamenti nei confronti della vittima sarebbero iniziati al suo arrivo in Italia, a marzo dello scorso anno e fino giugno, quando nei confronti del marito padrone è scattata la denuncia. L’uomo, residente a Vignola, era stato arrestato dai carabinieri dopo che per la terza volta la vittima si era vista costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. I sanitari si erano resi conto subito dei segni riconducibili ai maltrattamenti sul corpo della vittima ed era scattato il codice rosso. Non vi sarebbe prova, però, sui referti del procurato aborto, essendo stata la giovane donna a confidarlo in lacrime, a seguito dell’ennesima aggressione subita tra le mura domestiche. Il terribile episodio, però, sarebbe avvenuto in casa. Per questo motivo la vittima sarà sentita in aula con l’aiuto di un interprete.