"Ho ricevuto tanto. Ora do un mano"

"Sono arrivato otto anni fa dall’Ucraina assieme alla mia famiglia, perché mio figlio si era ammalato gravemente e ci avevano parlato di quest’associazione – ci racconta Serhij Kryvoruka – Ci hanno letteralmente salvati, la nostra situazione era molto seria e la malattia molto grave: non parlavamo italiano, eravamo soli e non conoscevamo nessuno. Per fortuna abbiamo conosciuto Erio Bagni ed ASEOP che ci hanno dato un supporto incredibile; è bellissimo poter a mia volta ricambiare, aiutando attivamente l’associazione, tutto il bene che mi è stato dato in questi anni. La nostra vita ora si è stabilizzata a Modena; dopo cinque anni dalla scoperta della malattia mio figlio è definitivamente guarito: abbiamo preso casa, trovato lavoro e soprattutto tantissimi amici all’interno di ASEOP".