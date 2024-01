"Ho sostenuto Lenzini . Ben venga Massimo"

Anche la presidente di Abitcoop Simona Arletti era tra gli otto aspiranti sindaco del Pd.

La convince la soluzione Mezzeti?

"Io credo che la segreteria, insieme ai segretari di circolo, abbia trovato la sintesi che io stessa auspicavo in assemblea: ho sempre sostenuto che occorreva nella situazione locale trovare una candidatura di sintesi che si confrontasse con esperienza e autorevolezza politica alle primarie con la coalizione. La mia disponibilità l’ho espressa rispettando gli organismi di partito, proponendo scelte politiche in ottica di garantire a tutti cittadini e cittadine il diritto alla salute, alla casa, alla cura, alla partecipazione alle scelte e alla sostenibilità dello sviluppo urbano e della mobilità. La mia l’ho sempre intesa come candidatura di servizio e unitaria, qualora fosse stata utile per tenere assieme la coalizione di centro sinistra".

Non siete però riusciti a trovare una soluzione unitaria tra voi.

"Ho rispettato le indicazioni della segretaria e ho fatto convergere chi mi aveva dichiarato il proprio appoggio sul nome di Lenzini, che ha espresso temi incentrati sulla sostenibilità vicini ai miei, sempre nell’ottica di trovare una soluzione unitaria che però non si è trovata, quindi ben venga il nome di Mezzetti".

Cosa pensa di lui?

"Veniamo dalla stessa scuola di un grande partito che formava fin dai giovanissimi all’analisi politica in ottica internazionale, alla consapevolezza sui temi inerenti i diritti individuali e sulle grandi battaglie per la pace, contro tutte le mafie, per i diritti delle donne, per la solidarietà coi più poveri, per la conciliazione tra il lavoro pagato e quello di cura, spesso non pagato e quasi sempre sulle spalle delle donne. Sono felice perché lo conosco e lo stimo come persona positiva, inclusiva, capace di ascolto e come esperto amministratore. Non vedo l’ora di collaborare per una Modena sempre più europea".

g.a.