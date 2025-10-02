"Ho un sogno: un’Accademia di canto per Luciano"

"Ho un sogno nel cassetto. Realizzare un’Accademia di canto dedicata a Luciano, per poter offrire un’opportunità di studio e di crescita anche ai giovani cantanti con minori possibilità economiche", ha rivelato Nicoletta Mantovani, vedova del tenorissimo e presidente della Fondazione a lui intitolata, incontrando i giornalisti a margine del grande evento "Pavarotti 90". "Luciano amava sostenere i giovani, li aiutava, dava lezioni gratuitamente. Vittorio Grigolo è stato uno dei suoi ultimi allievi. Con la nostra Fondazione vogliamo appunto dare un palcoscenico a giovani promettenti che possano continuare a portare nel mondo quest’arte, come avrebbe voluto Luciano".

Nicoletta, che serata è questa? "Una serata del cuore, un vero atto d’amore. Tanti artisti sono venuti qui gratuitamente, proprio per rendere omaggio a Luciano. Ci sono gli amici di una vita, c’è chi ha voluto collaborare con lui, e c’è pure chi per età non lo ha conosciuto ma è stato ispirato da lui. Hanno tutti voluto essere qui con lo stesso spirito. Non è una serata di nostalgie ma di felicità: Luciano vedeva sempre la luce in ogni cosa".

I duetti fra lirica e pop hanno fatto rinascere la magia dei "Pavarotti & Friends"... "Sì, ed è stato particolarmente emozionante per te ritrovare lo spirito di Luciano. Il pensiero va spesso a quelle giornate bellissime di trent’anni fa, e sono felice che oggi anche Alice, che allora non c’era, possa vivere quelle stesse atmosfere. Per questo spettacolo sono nati anche duetti inediti, e alcuni artisti hanno voluto lasciarsi ispirare da Luciano. Per esempio Mahmood, cantante versatile e straordinario, ha voluto cimentarsi in ‘Non ti scordar di me’ e ha prestato la sua voce a un classico: considera Luciano un’icona e gli è piaciuto provare a fare qualcosa di totalmente estraneo al suo repertorio".

Avete voluto sostenere anche l’Operazione Pane dell’Antoniano. C’è un motivo speciale? "Luciano è stato sempre molto vicino all’Antoniano, e suo papà era un fornaio: sentiva molto forte la necessità, l’impegno di poter fornire cibo a chi non ne ha possibilità. E allo stesso modo era molto presente nel sostegno ai cantanti e agli artisti: Luciano non faceva nulla per convenienza".

Il 12 ottobre questo spettacolo avrà una ‘costola’ al teatro Comunale di Modena, proprio nel giorno del compleanno del tenore. Come sarà? "Sarà un evento più storico, che vedrà protagoniste le due corali che si incontrarono al concorso di Llangollen nel 1955. Quindi spazieremo proprio sugli esordi di Luciano. Lo stesso giorno saremo a Shanghai con un altro concerto importante con la Shanghai Opera House. Luciano viene ricordato in tutto il mondo e per noi tutto questo è veramente meraviglioso".

Stefano Marchetti