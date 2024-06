’Ho visto il finimondo’, al Cinema Eden il nostro docufilm sull’alluvione

Stasera, alle 21.15 (con ingresso gratuito dalle 20,45) verrà proiettato al cinema Eden di Carpi, per la prima volta nel modenese, ‘Ho visto il finimondo - Il Racconto dell’alluvione’, il docufilm diretto da Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, e Marco Santangelo, giornalista, tra i primi ad accorrere, a maggio 2023, nei luoghi della Romagna più colpiti dall’alluvione. Il film è accompagnato dalla colonna sonora del compositore Marco Reno Solferini ed è stato realizzato con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese.

Per la locandina del docufilm è stata scelta una foto iconica, di Stefano Tedioli, che ha fatto il giro del mondo quale simbolo della tragedia e al tempo stesso della straordinaria solidarietà. Due uomini che affrontano insieme la forza dell’acqua per salvarsi: sono Giacinto Bosi, 82 anni, e Giulio Nicolò, carabiniere in servizio a Faenza. Dopo il tour da tutto esaurito nei cinema di Bologna e della Romagna, il documentario torna in sala e fa tappa a Carpi, dove alla proiezione saranno presenti i registi Baroncini e Santangelo.

Nello specifico, la visione nella nostra città è stata realizzata grazie alla collaborazione del gestore dell’Eden e al sostegno del Lions Club Carpi Host che ha permesso la gratuità della serata.