Hockey e basket accendono il PalaMadiba

Se il calcio ha ormai da settimane iniziato la propria stagione, gli altri sport stanno ancora svolgendo i programmi di preparazione in vista dei tornei di inizieranno ad ottobre: è quindi con curiosità che lo sport modenese si prepara a vivere un paio di week end decisamente diversi dal solito al PalaMadiba, controverso impianto cittadino, con un torneo di basket che coinvolgerà quattro interessanti formazioni di A2, venerdì e sabato prossimo, ed un torneo internazionale di hockey pista nell’ultimo fine settimana di Settembre. Organizzano i Veterani dello Sport Modena, United Skates Modena con tutte le sue sezioni, e CPE Eventi, che hanno fatto veramente le cose in grande, anche con l’appoggio del Comune di Modena, più che mai deciso a promuovere il PalaMadiba, fino ad ora poco entrato nel cuore dei modenesi. Il basket di alto livello torna a Modena a trenta anni dall’ultima esperienza cittadina con Il Menestrello Basket in A2, e lo fa con un interessante quadrangolare a cui parteciperanno Unieuro Forlí, Sella Cento, Riviera Banca Basket Rimini e Ferroni Juvi Cremona, ovvero alcuni dei club più accreditati della seconda serie nazionale: il programma dell’evento prevede due semifinali venerdi 13, alle 18 fra Sella Cento ed Unieuro Forlí, e alle 20 Tra Riviera Banca Rimini contro Ferraroni Juvi Cremona. Sabato 14 il PalaMadiba ospiterà alle 18 la finalina tra le due perdenti le semifinali, ed alle 20 la finalissima per l’assegnazione del Trofeo US Basket Cup. Decisamente più stimolante, e soprattutto più calato nella tradizione hockeystica cittadina, l’appuntamento di fine mese per la International Roller Cup, che riporta a Modena il grande hockey di serie A1, e la prestigiosa squadra portoghese del Barcelos: sarà anche un vero banco di prova per l’hockey di altissimo livello al PalaMadiba, impianto che il Comune di Modena caldeggia per il ritorno in città dell’Amatori 1945 Modena, che disputa il torneo di A2, con ambizioni di promozione, a Montale.

Nel discusso impianto cittadino scenderanno in pista i campioni d’Italia del Forte dei Marmi, che per l’occasione avranno in rossoblù anche il fuoriclasse spagnolo Pedro Gil Gomez, sicuramente uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, che dopo la passerella modenese appenderà i pattini al chiodo, che se la vedranno con il blasonato Bassano 1954, ed i forti lombardi dell’Amatori Lodi, oltre che con i portoghesi del Barcelos, uno dei club lusitani più importanti. La formula prevista è quella delle due semifinali il Sabato 28 (ore 15 e ore 20), e delle finali in programma domenica 29 alle 15 ed alle 17, ma gli abbinamenti cono ancora da definire: info e biglietti sulla pagina facebook della United Skates Modena oppure via WhathApp al nr. 3407334309.