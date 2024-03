Hockey, la Symbol spera ancora

Complici i risultati domenicali, se la Symbol Amatori riuscirà a vincere le prossime partite, si riaprirebbe clamorosamente il discorso promozione in A1, che qualche settimana fa sembrava impossibile. Nell’Inline i tifosi degli Scomed Bomporto si mordono le mani, per l’occasione persa dalle formazioni gialloblù, battuti sia al maschile, che al femminile, con inevitabili riflessi sulle classifiche, che rimangono comunque ancora positive. HOCKEY A2, 11^ G.: Sandrigo-Scandiano 4-0; Thiene-Montecchio 9-1; Symbol Amatori-Novara 8-4; Seregno-Breganze 4-6; Correggio-Breganze 3-3. CLASSIFICA: Azzurra punti 22, Scandiano e Thiene 21, Breganze 16, Symbol Amatori (*), Correggio e R.Bassano 15, Montecchio Pr. 14, Seregno 8, Sandrigo 4. INLINE C, 10^G.: Riccione-Scomed Bomporto 2-0; Viareggio-Empoli 2-3; Ferrara-Parma 15-2; Forlì-Imola 3-2. CLASSIFICA: Riccione punti 30, Forlì 21, Ferrara 20, Scomed 19, Empoli 18, Imola 4, Viareggio 2, Parma 0.

R.C.