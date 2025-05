Hockey Thiene batte Amatori Modena 4-1: retrocessione storica per i modenesi

HOCKEY THIENE4AMATORI MODENA1

HOCKEY THIENE: Comin, Stivanello, Luotti, Mandarini, Rigo, Poli, Ballardin, Conzato, Zanini, Dal Prà; all.: Retis.

AMATORI MODENA: Moncalieri, Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Crudeli.

ARBITRO: Marinelli V. (Giovinazzo/BA).

NOTE: Espulsi: Ehimi e Pochettino per due minuti.

MARCATORI: 1° tempo Mandarini al 16’48", Poli al 11’32"; 2° tempo Ballardin al 20’02", Poli al 22’32, Barbieri E, al 22’47"

Finisce nel peggiore dei modi la stagione dell’hockey pista modenese, con la retrocessione, impossibile da ipotizzare ad inizio stagione, anche dell’Amatori 1945 Modena insieme alla ben più prevedibile Pico Mirandola. Modena si ritrova così senza una squadra in serie A a distanza di quarantadue anni dalla promozione in A1 al termine della stagione 82/83, che sanciva la rinascita dell’hockey modenese, dopo la storica retrocessione in B del 1976. A due giorni dalla sconfitta di Thiene, che formalizzava il malessere di una squadra nata per lottare per la promozione, e finita a perdere malamente la categoria, è difficile individuare le cause di un simile, incredibile insuccesso tecnico, non limitabile alla pur grave perdita per infortunio di Cristopher Bozzetto per 15 partite su 20, e quella di Cunegatti per cinque gare: anche l’arrivo di Crudeli si è rivelato infruttifero, probabilmente perché la squadra aveva già perso fiducia nei propri mezzi tecnici, a fronte di un torneo comunque innegabilmente fin troppo livellato al centro, con sette squadre in sette punti dai Playoff alla retrocessione.

E adesso? Cosa succederà è difficile da prevedere, perché come sempre avviene, bisognerà conteggiare chi effettivamente retrocederà dalla A1, ma saranno comunque due squadre da girone Nord, e chi si reiscriverà tra seconde squadre e società "leggere", per cui teoricamente ci sarebbero tutti i presupposti per un ripescaggio per l’Amatori, al limite anche accettando il passaggio al girone Sud, cosa che riequilibrerebbe i gironi, e faciliterebbe il compito alla Federazione. In base a questo, poi si dovrà parlare sul piano tecnico, perché lo scenario sarebbe molto diverso in B, dove sarebbe necessario allestire uno squadrone in grado di "ammazzare" il campionato, o in A2, dove si dovrebbe puntare a consolidare la categoria per evitare "scherzetti" come quello di quest’anno, partendo in entrambi i casi da gente come Luca Moncalieri e Peter Ehimi.

Riccardo Cavazzoni