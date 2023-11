Holostem, corsa contro il tempo. Al sit in solidarietà bipartisan: "Un affetto che ci avvolge"

Camilla, Giulia, Alessandro, Michel, Eleonora, Chiara e il più noto, Hassan, cui è stato dedicato un libro che racconta la sua storia ed il suo prodigioso recupero, sono i nomi di alcuni dei tanti cosiddetti "bambini farfalla", così chiamati a causa della loro pelle fragile e propensa alla formazione di bolle, che soffrono di una malattia rara, l’epidermolisi bollosa, oggi curabile grazie alla terapia a base di cellule staminali "inventata" e sperimentata in Holostem. Questa azienda biotech modenese, nata nel 2008 da uno spin-off dell’università di Modena e Reggio Emilia e vanto della ricerca italiana nel campo della medicina rigenerativa e della terapia genica, sta per chiudere definitivamente e dispendere il patrimonio rappresentato oggi dai suoi 43 ricercatori e tecnici rimasti a tenere accesa la speranza per le migliaia di "bambini farfalla" nel mondo (si calcola 800 solo in Italia) o in attesa di ricostruzione della cornea a seguito di ustione (decine ogni anno in Italia) attraverso la terapia genica, che possono già usufruire un farmaco, Holoclar, autorizzato in ambito europeo che si produce qui a Modena. Il 30 novembre scade la procedura per la messa in liquidazione della azienda modenese, dopo che un anno fa (01122022) Valline, il socio di maggioranza, si è ritratto e ha deciso di non investire più sulle malattie rare. Adesso è una corsa contro il tempo per fermare l’orologio in un disperato – quanto auspicato – tentativo di dare continuità e futuro a questa esperienza, un unicum a livello internazionale per queste malattie. Ieri pomeriggio, davanti alla sede del Centro di Medicina Rigenerativa "Stefano Ferrari", che ospita Holostem, si sono riuniti in tanti, malati, famigliari, ricercatori, politici di tutti i partiti e di tutti gli schieramenti (assente solo Unimore) per portare testimonianza della volontà di esercitare tutta la pressione possibile sul ministero dell’Impresa e del Made in Italy e della Sanità e trovare una soluzione.

Una raccolta di firme online in calce a una petizione lanciata su Change.org martedì scorso ha peraltro già raccolto quasi 45milia sottoscrizioni. "Sono venuti veramente in tanti – commenta Stefania Bettinelli, presidente di "La Ali di Camilla" che ha promosso la raccolta di firme e il sit-in – a supportare questa causa". La chiusura di Holostem sarebbe "un fatto devastante per i pazienti – hanno ricordato alcuni famigliari intervenuti - poiché non avrebbero altra possibilità di cura", ma "sarebbe anche una sconfitta – ha ricordato un ricercatore della azienda – per il mondo della ricerca e per quanto è stato investito in Holostem".

Tutto andrebbe disperso. Di questo in ambito modenese c’è piena consapevolezza e al sit-in si sono uniti il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il senatore Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia, la senatrice Vincenza Rando del Pd con il deputato Stefano Vaccari, il consigliere regionale Pd Luca Sabattini, che hanno promesso i loro sforzi ed il loro interessamento per fare da "anello di congiunzione" coi ministeri coinvolti. Mercoledì - hanno spiegato - è possibile che se ne discuta in sede parlamentare col ministro Urso in un question time col Governo, rispondendo alle interrogazioni piovute da più parti, comprese Lega e Azione. Presenti anche il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena, Claudio Vagnini e la Croce Blu.