Holostem, lo spiraglio. Dopo la mobilitazione interviene il ministero: "Coinvolgiamo Invitalia"

Si apre uno spiraglio per il salvataggio della Holostem. Mentre si rincorrono gli appelli nazionali e internazionali di personalità della cultura e dello spettacolo, il Ministero ha annunciato un tavolo tecnico per risolvere la situazione. Intanto ieri era combattiva e in ‘camice’ bianco in piazza Grande la pattuglia dei 43 lavoratori della Holostem, tutti biologi e biotecnologi che lavorano per l’azienda modenese fiore all’occhiello per la ricerca rigenerativa a livello internazionale che sta lottando contro il tempo per scongiurare l’annunciata liquidazione. Al loro fianco rappresentanti dell’università e dell’associazione Le Ali di Camilla, tutti impegnati a sostenere la sopravvivenza della biotech che produce, unica al mondo, terapie con le cellule staminali per le cure contro le malattie rare, tra cui la ’sindrome dei bambini farfalla’.

Tripudio di messaggi issati sui cartelli: ‘Primi in Europa, dimenticati in Italia’, ‘Siamo in liquidazione, Roma non risponde’, ’La cacciata dei cervelli, altro che fuga’, E poi gli slogan scanditi a voce: ‘La salute non si discute’. "Siamo stati i primi a commercializzare un prodotto di terapie avanzate ai quali i pazienti non hanno alternative – spiegava ieri Patrizia Ferrari, biologa – Se al 30 di novembre il Ministero non autorizza l’acquisizione di questa azienda quindici anni di Holostem e tutte le speranze dei pazienti finiscono perché non possono andare altrove".

Il baratro, come spiega Fabio Digiuseppe della Filctem-Cgil, si è spalancato un anno fa quando l’allora socio di maggioranza aveva aperto la procedura di messa in liquidazione. La vicenda sembrava trovare un suo possibile lieto fine con la manifestazione d’interesse di Enea Tech Biomedical, la fondazione di diritto privata vigilata dal ministero per le imprese e il Made in Italy. Da allora però non è stata ancora completata la cessione del 100% delle quote.

Ieri i lavoratori della Holostem hanno partecipato al corteo dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Il serpentone si è snodato da viale Monte Kosika lungo via Emilia centro fino a Piazza Grande. "In 10mila siamo scesi in piazza sotto lo slogan ‘adesso basta’, per manifestare contro la manovra finanziaria e le politiche del Governo Meloni e per chiedere un Paese migliore".

A sostegno di Holostem anche Matteo Richetti e Fabrizio Benzoni, deputati di Azione e firmatari dell’interrogazione al governo per chiedere al ministro Urso perché ritarda il salvataggio aziendale, l’associazione Luca Coscioni e tra gli altri l’attore spagnolo Sergio Muniz: "Ministero e Fondazione si mettano d’accordo. Anche i privati, chi può fare qualcosa la faccia. Holostem non deve chiudere, tutto questo know-how non deve andar perso. Ringrazio molto l’associazione le Ali di Camilla e tutte le persone che a Modena ci aiutano, ci seguono, sperando che si possa andare avanti". Vibrante l’appello anche dell’immunologa Antonella Viola ("se Holostem chiudesse, molti bambini farfalla non avrebbero più alcuna speranza perché non c’è un altro posto in Europa in grado di curarli")

Una mobilitazione che sta producendo evidentemente qualche effetto. Il Ministero ha annunciato un tavolo tecnico per provare a scongiurare il dissolvimento della biotech modenese. "Sono state rilevate – si legge in una nota – alcune criticità nell’attuale impostazione del progetto di acquisizione. Il Ministero è impegnato nella valutazione di tutte le soluzioni tecniche percorribili per consentire la continuità e la sostenibilità anche in futuro di una struttura di ricerca altamente specializzata anche mediante il coinvolgimento di Invitalia, agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa".