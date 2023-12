Holostem, missione compiuta: "Pazienti e ricerca ringraziano"

Holostem Terapie Avanzate in liquidazione esprime soddisfazione per il decisivo passo che porterà all’acquisizione dell’azienda da parte di Fondazione Enea Tech e Biomedical, a seguito dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

"Eravamo confidenti che grazie all’impegno di tutti questi mesi si sarebbe arrivati ad una soluzione positiva dopo difficili trattative e sforzi per trovare la miglior realtà possibile per il futuro di Holostem. Un ringraziamento fondamentale va a tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo, in particolare ai dipendenti rimasti a sostenere la società fino a questo momento. Questo traguardo è fondamentale non solo per i pazienti, che possono continuare ad usufruire delle terapie avanzate approvate e di quelle in fase di sperimentazione di Holostem, ma anche per la ricerca avanzata dell’intero sistema paese. L’accordo con Fondazione Enea Tech e Biomedical, già raggiunto con l’approvazione di tutti i soci di Holostem, quali Valline, UniMoRe e i Professori Michele De Luca e Graziella Pellegrini, aspettava solamente l’autorizzazione del Ministero che è pervenuta mercoledì scorso. Siamo certi che la nuova realtà permetterà a Holostem di proseguire nella ricerca nel migliore dei modi", ha dichiarato Mario Tardini, liquidatore di Holostem Terapie Avanzate.

Anche Unimore "accoglie con profonda soddisfazione l’acquisizione di Holostem srl da parte di Fondazione Enea Tech e Biomedical, annunciata pochi giorni fa dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, On. Adolfo Urso, e ormai in procinto di realizzarsi. Questo passaggio rappresenta un traguardo importante in quanto la Fondazione, presieduta dal Prof. Giovanni Tria, nasce appunto con lo scopo di promuovere a livello nazionale il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale. Holostem continuerà quindi a essere attiva presso la sede del Centro di Medicina Rigenerativa (CMR), costruita grazie al lungimirante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e concessa in uso a Unimore. In questa occasione, ricordiamo con profondo affetto e senso di riconoscenza il Prof. Stefano Ferrari, fondatore e, dal 2005, primo Preside della Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie istituita presso il nostro Ateneo, con una iniziativa di assoluta avanguardia a livello nazionale, purtroppo prematuramente scomparso nel 2008. Grazie alla sua passione e alla sua intelligenza strategica, egli ha dato un fondamentale impulso allo sviluppo delle ricerche sulle terapie cellulari e biotecnologiche, anche attraverso il reclutamento di un iniziale gruppo di ricercatori e professori di fama internazionale nel campo delle staminali".