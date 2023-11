Holostem nel baratro : "I bambini-farfalla rischiano l’interruzione delle cure necessarie"

Accanto ai ricercatori e ai dipendenti di Holostem, l’azienda biotech modenese ospitata presso il Centro di Medicina Rigenerativa ’Stefano Ferrari’ di Unimore che produce, unica al mondo, terapie avanzate a base di cellule staminali per curare i malati rari, si sta mobilitando l’associazione ’Le Ali di Camilla’. Si tratta di una no-profit fondata a Modena nel 2019 da ricercatori, clinici, pazienti e familiari di pazienti per promuovere la ricerca e la cura dell’epidermolisi bollosa e di altre malattie rare degli epiteli di rivestimento. Holostem è sull’orlo di un precipizio e, dopo la messa in liquidazione il 1° dicembre 2022 da parte di Valline, che ne controllava la proprietà, ora rischia la scomparsa. Il countdown è cominciato. E "Le Ali di Camilla" si è mobilitata da martedì con una petizione online, che ha già raccolto circa 5.000 sottoscrizioni, per arrestare quello che a 7 giorni dal termine per la messa in liquidazione, appare l’inevitabile. La richiesta è che il ministro Urso firmi per la cessione del 100% delle quote di Holostem ad Enea Tech Biomedical, la fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero per le imprese e il Made in Italy. Di cosa rappresenta Holostem ne parliamo con la dottoressa Stefania Bettinelli, presidentessa di "Le Ali di Camila".

Bettinelli parliamo dei pazienti. Quante sono oggi le persone seguite a Modena per l’epidermolisi bollosa?

"Per quanto riguarda l’epidermolisi bollosa i pazienti seguiti a Modena, cui tutto intorno a Modena è stato costruito un mondo, dalle Ali di Camilla al Policlinico, direi che sono ben più di 200 i pazienti in carico al Policlinico. Calcolando che in tutta Italia saranno circa 800 le persone che soffrono di epidermolisi bollosa, tra cui alcune forme lievissime, dobbiamo considerare che sono davvero tanti coloro che pagherebbero le conseguenze della chiusura di Holostem".

Perché questa affermazione? "Perché con la scomparsa di Holostem la ricerca di una terapia per i "bambini farfalla" verrebbe abbandonata e lo sarebbe quando davvero siamo a un passo dalla sperimentazione clinica, che è il primo gradino per arrivare ad una terapia per tutti". Ma Holostem non si è fermata solo allo studio di una terapia per i "bambini farfalla".

A Modena si è prodotto anche un nuovo farmaco per la ricostruzione della cornea, giusto?

"Per la ricostruzione della cornea a Modena si è prodotto Holoclar, un farmaco già approvato dalle autorità internazionali, ed il problema in questo caso è che si lascerebbero tutti i pazienti italiani ed europei senza Holoclar. Sono decine quelli che ogni anno hanno bisogno di ricorrere a questo farmaco".

Per scongiurare la liquidazione avete avviato una petizione. Cosa vi attendete da questa iniziativa?

"Noi adesso stiamo facendo questa petizione per cercare di sensibilizzare e far capire che il problema di qualche centinaio di pazienti è comunque un problema sentito. Non è che i pazienti, perché sono rari e sono pochi, allora li possiamo sacrificare. Non si può trattare un’azienda che rappresenta una speranza unica per questi pazienti come ogni altra azienda. I pazienti non hanno alternative. Se chiude Holostem non hanno un’altra azienda cui rivolgersi. Chiude Holostem e rimarranno senza terapia. Per un’azienda di questo tipo non si può ragionare con le dinamiche di un’azienda normale. Per questa ragione le case farmaceutiche poi disinvestono".

Ce la farete?

"Il tentativo è disperato, ma non possiamo soffocare la speranza di pazienti e famigliari".