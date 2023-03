Hombre, niente maxi allevamento Dietrofront sul progetto di Marzaglia

Alla fine il forte ampliamento di ’Hombre’, l’azienda agricola di Marzaglia nota per essere stata fondata nel 1974 da Umberto Panini e passata di proprietà pochi anni fa, non si farà. La vicenda oggi archiviata l’aveva raccontata il Carlino alcuni mesi fa, raccogliendo le tante perplessità via via emerse tra le associazioni ambientaliste modenesi. Hombre di via Corletto – attualmente gestita dalla famiglia Reggiani – una eccellenza nella produzione del parmigiano reggiano a cui i Panini avevano affiancato ampi spazi per la celebre collezione d’auto d’epoca di Umberto Panini, aveva presentato un progetto per allargare notevolmente il numero dei bovini allevati, attraverso un piano di sviluppo aziendale che li portava da 600 a 1200 con tutte le conseguenze ambientali e di costruzione di stalle che ciò comportava. Hombre nel 2021 aveva anche avviato una interlocuzione con il Comune di Modena e altre istituzioni cittadine che avrebbero dovuto fornire tutti i permessi necessari. Ma, appunto, oggi tutto viene bloccato dopo le tante polemiche, soprattutto da parte della Lav di Modena e di numerosi residenti, non solo della frazione modenese, che avevano anche intrapreso una raccolta firme poi consegnata al sindaco Gian Carlo Muzzarelli. "Dopo mesi di battaglie questo insostenibile progetto di ampliamento su un territorio già pesantemente sfruttato e con una pessima qualità dell’aria – spiega Lav Modena – è stato per fortuna archiviato su richiesta degli stessi proponenti, la famiglia Raguzzoni. Anche i nuovi gestori, i Reggiani di Castelfranco, confermano di puntare a una riqualificazione più che ad una espansione. Siamo contenti perché ha prevalso il buon senso con scelte di economia meno aggressiva e più rispettosa dell’ambiente".

Poco lontano da Marzaglia, però, a Campogalliano in via Giglio, un altro allevamento "intensivo" preoccupa la lista Europa Verde di Modena. In questo caso il numero dei bovini presenti nell’allevamento, ben 4800 vitelli, sarebbe quattro volte quello di "Hombre", come spiega una nota dei Verdi (partito nella maggioranza della giunta comunale di Modena). "Questo nuovo allevamento intensivo di 4800 capi – spiegano i verdi Marina Leonardi e Simone Ganzerli – ci lascia senza parole. Ormai è risaputo che gli allevamenti siano la seconda causa di inquinamento atmosferico dopo il traffico pesante e che dall’ammoniaca dei reflui si originino le polveri sottili che sono cause di gravi patologie respiratorie anche mortali. Inoltre gli allevamenti sono altamente idrovori, non più sostenibili con l’attuale siccità. Occorre ridurre il consumo di carne e ridurre gli allevamenti intensivi mentre qui, in un territorio tra i più inquinati d’Europa, si pensa a questo progetto del quale le istituzioni dicono avere le carte in regola. Vanno cambiate le regole anche a livello regionale e serve una nuova cultura alimentare".

Stefano Luppi