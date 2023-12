"Hospice, un conforto per tutti"

Soddisfazione dei sindaci dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord per il contributo di un milione di euro stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola a favore della Fondazione Fondazione Hospice Area Nord San Martino Onlus Ets. "La notizia – dicono i sindaci – va nella direzione per la quale ci siamo sempre spesi come Unione. Una struttura fondamentale che impatta sulla qualità della vita delle persone, dando conforto, sollievo e dignità in momenti difficili. A chiederlo è il territorio". E di rincalzo Paolo Negro, capogruppo Pd - Liste Civiche nell’Unione dei Comuni della Bassa Modenese e Simone Silvestri, coordinatore del Pd della Bassa Modenese, aggiungono che la decisione rappresenta "un punto di svolta che consente in via definiva un’accelerazione verso la messa a terra dell’Hospice, una risposta importante e necessaria".