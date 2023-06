Hotel e bar, servizi ad hoc per i viandanti

‘Tutte le strade portano a Pavullo’, con tanto di albergatori estremamente soddisfatti, presenze in crescita, turismo sempre più ‘slow’ ed ecosostenibile. Era questo il titolo dell’incontro avvenuto lunedì sera in sala consiliare tra i rappresentanti delle tre grandi vie storiche di cui Pavullo è crocevia (Giulio Ferrari per la via Vandelli, Dario Bondi per la via Romea Germanica Imperiale e Massimiliano Venturelli per la via Romea Nonantolana), l’Amministrazione comunale, i commercianti e gli operatori del territorio, al fine di adeguare l’offerta di servizi commerciali, ristorativi e alberghieri alle esigenze dei – sempre più presenti – viandanti. Sono gli stessi albergatori a dire che a Pavullo, da circa un paio di anni, si è avviato un meccanismo positivo "mai visto prima d’ora", tanti camminatori che optano per fare tappa nel capoluogo del Frignano. "E’ stato un incontro molto interessante – spiega Cosetta Vandelli dell’hotel Vandelli – perché si è cercato di spronare noi operatori a cogliere l’attimo e ricevere nel miglior modo queste persone. Per Pavullo vedere i viandanti è una cosa nuova: è vero che il 90% delle presenze è ancora basato sui viaggi per lavoro ma, visto che questa richiesta non l’abbiamo mai avuta, è bene andare loro incontro. Dobbiamo cercare di offrire servizi aggiuntivi per accoglierli in maniera diversa: ad esempio, nel nostro albergo con il pernottamento è incluso il lavaggio dell’attrezzatura e degli indumenti sportivi, servizio molto apprezzato. Ma si potrebbero offrire loro anche tariffe agevolate o, ad esempio, organizzare il trasferimento dei bagagli (per chi lo desidera) in collaborazione con Seta". Come ha spiegato Giulio Ferrari della via Vandelli, l’orario di arrivo a Pavullo è solitamente qualche ora prima di cena: è emersa così l’idea per i bar e ristoranti di creare una sorta di ‘Aperitivo del Viandante’. Insieme all’incremento delle presenze turistiche, c’è la gioia di vedere Pavullo splendere su qualcosa di nuovo: "E’ bellissimo quando si vedono i viandanti camminare per strada – aggiunge Cosetta –. Capita che alcuni cittadini passino anche in albergo per lasciarci bottiglie di vino o buoni pasto da offrire loro. Quest’anno, inoltre, abbiamo avuto il soggiorno di una ventina di ragazzi delle scuole di Maranello accorsi per conoscere il nostro territorio: giovani non ne avevamo praticamente mai visti.

Ci eravamo messi il cuore in pace che le amministrazioni non puntassero particolarmente sul turismo, ma Pavullo adesso è un paese vivace, e dobbiamo davvero esserne contenti".

A sottolineare le potenzialità di questa occasione per Pavullo è anche l’assessore Daniele Cornia: "Il turismo ‘slow’, legato al trekking e alle mtb, è di fondamentale importanza per il nostro comune. Come le città di mare hanno gli stabilimenti balneari e le località di montagna hanno gli impianti sciistici, la risorsa del nostro territorio sono i sentieri e le vie storiche, da promuovere e far conoscere in parallelo alle mete turistiche più interessanti come il Palazzo Ducale, il Castello di Montecuccolo, la casa-museo di Gino Covili e il borgo di Lavacchio.

E’ importante creare un tessuto di comunità che accolga i viandanti e li informi sulle caratteristiche del territorio, per incentivarli a tornare anche una volta concluso il cammino".

Riccardo Pugliese