"Hotel non attrezzati" Disabili respinti a Termoli

Associazione ’Il Tulipano’ costretta a riprogrammare la gita perché gli alberghi di Termoli (Campobasso) non sono attrezzati a ospitare persone disabili. A denunciarlo è la stessa associazione che da decenni si occupa di pubblica assistenza. Una volta contattati gli alberghi, i referenti dell’associazione hanno scoperto che "nessuno è dotato dei servizi necessari ad ospitare sei persone con disabilità, che fanno parte del gruppo". Così, alla fine, gli organizzatori hanno deciso di spostarsi a Vasto Marina, in provincia di Chieti. Alcuni imprenditori del settore turistico di Termoli di fronte all’accaduto, che suscita inevitabile clamore, ammettono: "La nostra città non ha strutture ricettive in grado di accogliere diversamente abili in carrozzella. Da anni c’è questa situazione". Secondo la Pro Loco del comune molisano, "c’è una stanza in un B&B di Termoli adeguata per ospitare diversamente abili ed una seconda in un albergo attualmente chiuso".

Gli albergatori si difendono spiegando che non si tratta di discriminazione ma l’unica motivazione dietro al rifiuto della prenotazione è una carenza strutturale. "L’accoglienza ai disabili – spiegano – non è limitata alle misure compensative come ascensori e scivoli. È necessario avere stanze ad hoc che rispettino i requisiti previsti dalle normative".