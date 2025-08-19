Houston Ballet, Greco torna a danzare in Italia

Angelo Greco, oggi primo ballerino del Houston Ballet e una delle più affermate ed apprezzate stelle internazionali della danza classica, torna in Italia con due spettacoli. Sarà a Bologna al Teatro Duse, il 9 ottobre, e successivamente nella sua Concordia sulla Secchia, paese della sua infanzia e prima adolescenza, dove si esibirà l’11 ottobre al Teatro del Popolo. Dopo anni di volontario esilio negli Usa, dove si è trasferito nel 2016, rinunciando al ruolo di solista nella Compagnia della Scala per unirsi al San Francisco Ballet, raggiunti i 30 anni riavvolge il nastro della sua lunga e travolgente carriera per esordire in Italia, dove tutto è cominciato, con una sua compagnia, l’Angelo Greco & Company. "Sono entusiasta – ha scritto Angelo nel dare l’annuncio via social di questo fondamentale passo della sua vita artistica – di portare fantastici artisti e amici americani per uno spettacolo speciale. Poter finalmente tornare sui palchi italiani è stato un sogno che ho coltivato per 6 anni, dall’ultima esibizione nel Roberto Bolle and Friends del 2019". In questi anni "ho portato la mia italianità in America, dove sono cresciuto sia come persona che come artista, e ora sono felicissimo di portare la mia grande passione ed esperienza in Italia". Le date sono già diventate un evento, soprattutto per la popolazione di Concordia, che si prepara a riabbracciarlo e che non lo vede esibirsi da quando bambino partecipava alle recite di Danzarte e della scuola media. La prevendita dei biglietti e già iniziata su www.vivaticket.com e www.ticketone.it. Il programma delle due serate è già definito con proposte come Romeo e Giulietta, Le Corsaire e altri pezzi. "Saranno serate, essendo io innamorato del classico, – rivela Greco – basate essenzialmente sul classico, attraverso le quali voglio esprimere quella che è stata la mia esperienza. In tutto 7 balletti più un finale, con tutta la compagnia sul palco, che comprenderanno anche due pezzi neoclassici".

