Hoxha premia la Cdr. Evitato il ko nel big match

CASTELLARANO 1 CDR MUTINA 1

CASTELLARANO: Lanzotti, Gazzini, Ficarelli, Cavazzoli, Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrara (45’st Longu), Bertolani (23’st Baldelli). A disp. Brevini, Vandelli, Maestri, Giuliani, Pascali, Animah Barbari, Teneggi. All. Lodi Rizzini

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (36’st Vignocchi), Ligabue (36’st Sejdiraj), Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (36’st Gollini), Caselli, Corbelli, Hoxha, Cavani (26’st Teggi). A disp. Schena, Lazzaretti, Andreoli, Guerrero, Veneri. All. Paganelli

Arbitro: Ferri di Bologna

Reti: 4’ Travagliati, 43’st (rig.) Hoxha

Note: ammoniti Gazzini, Ficarelli, Ferrara, Vacondio e Ricaldone. Espulso al 43’st Cavazzoli per doppia ammonizione

Un rigore a 2’ dalla fine di Hoxha permette alla CDR Mutina di festeggiare l’1-1 di Castellarano come una vittoria. Il big match che avrebbe potuto riportare i reggiani a -7 lascia invece la squadra di Paganelli con un prezioso +10 a 12 gare dalla fine. I rossoblù di casa la sbloccano in avvio quando Travagliati risolve una mischia in area piccola. Al 13’ Hoxha pareggia ma viene annullato per il fuorigioco di Ricaldone. Prima del riposo da segnalare un tiro alto di Ferrara e la grande parata di Lanzotti sul colpo di testa di Hoxha servito da Vacondio. Nel riposo al 3’ Gualdi manda a lato, così come finisce alto il tiro di Lusoli. Al 13’ Ricaldone ci prova di testa su punizione di Hoxha ma Lanzotti dice ancora di no. Al 27’ Chiossi è attento sul lob di Lusoli. Passano 3’ e Teggi è bravo a liberarsi in area ma Lanzotti dice di no. Al 43’ però arriva il pari: un contatto in area tra Borghi e Corbelli viene punito cl rigore fra le proteste di casa e Hoxha firma il prezioso pari con una trasformazione perfetta.