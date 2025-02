Hub commerciale, arrivano i fondi

Il Comune di Fiorano ha ottenuto un contributo regionale di 22500 euro per avviare uno studio fattibilità riguardo all’attivazione di un hub urbano in centro a Fiorano e di un hub di prossimità a Spezzano. Lo studio di fattibilità degli hub, ovvero un centro commerciale naturale, sarà realizzato di concerto con i Centri di Assistenza Tecnica di Lapam Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti, che dovranno consegnarlo, entro la fine marzo, alla regione per le valutazioni del caso. Commercianti ed esercenti sono già stati coinvolti in occasione di due incontri pubblici dove sono state raccolte le prime adesioni.