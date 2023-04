’Hub’ logistici e centri abitati Capitolo chiuso?

Davide Miserendino

Sostenibilità e sviluppo. Sono due parole che la politica, supportata dalla scienza, può far convivere e che Muzzarelli, nel corso della lunga battaglia del polo Conad, ha usato spesso. Il sindaco ha messo l’accento sull’importanza di non disperdere un investimento come quello di Conad e sull’urgenza di cogliere al volo l’occasione di riqualificare il gigante ex Civ e Civ, uno stabilimento abbandonato da anni e di difficilissima gestione. Poi ha rimarcato l’importanza delle scelte ’green’ operate dalla cooperativa nella progettazione del nuovo edificio. Tutto vero, ma la domanda di fondo è un altra.