’Hub’ logistici e centri abitati Capitolo chiuso?

(Segue dalla Prima)

Il punto è questo: in una città come la nostra, drammaticamente alle prese con l’emergenza smog, dove il traffico è fuori controllo e che ha costruito la sua prosperità su piccole e grandi industrie (che producono ricchezza ma inevitabilmente ’spremono’ il territorio) ha senso immaginare poli logistici a ridosso dei centri abitati? Il Villaggio Europa è a 3 chilometri da piazza Grande. Nello stesso quadrante c’è la sede di Parmareggio e c’è, poco più in là, il centro logistico del corriere Gls. Non è forse il momento di far pendere la bilancia, nel difficile rapporto tra sviluppo e sostenibilità, dalla parte di quest’ultima? Spesso un successo politico si traduce nella capacità di raggiungere un compromesso al rialzo: ’mettere a terra’ un grosso investimento sul territorio, ma farlo dove non nuoce. Se così stanno le cose, si può dire oggi ’obiettivo raggiunto’? Pare di no, e la ferita aperta è testimoniata dal voto in consiglio, dove la maggioranza è stata spaccata proprio da questi dubbi, che hanno fatto tentennare anche tanti ’dem’. L’anno prossimo ci sono le elezioni, un nuovo inizio. Sarebbe bello fare tesoro di questa esperienza e iniziare a mettere qualche paletto: i poli logistici spostiamoli vicino alle grandi reti viarie. E la prima periferia teniamola per noi.

Davide Miserendino