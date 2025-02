I 100 anni di san Faustino. Il futuro delle Polisportive : "Patto tra generazioni"

Quest’anno la Polisportiva San Faustino di Modena festeggia cento anni di attività, tra storie d’inclusione sociale e momenti di collaborazione sportiva, e per l’occasione prende vita un calendario fitto d’iniziative. Con 1440 soci, 700 atleti nella palestra Allegria, molti di questi giovanissimi e impegnati nei corsi di ginnastica artistica, danza aerea, ginnastica dolce e diverse attività culturali, a partire da febbraio e fino al mese di dicembre, la Polisportiva San Faustino darà il via a laboratori, open day e mostre a tema: il primo, per esempio, sarà il mese della salute, con lezioni di ginnastica dolce e sportelli di consulenza gratuita, mentre marzo sarà dedicato all’ambiente, aprile sarà la volta dell’arte, maggio il mese dello sport.

"Questo è un anno importante – commenta Pier Nicola Tartaglione, presidente della Polisportiva San Faustino – speriamo che questo anniversario fungerà da riferimento per il futuro di tutte le polisportive modenesi. Siamo un gruppo composto da più di mille soci, uniti dalla possibilità e dalla volontà di stare insieme, anche grazie alle risorse dell’amministrazione comunale e alla presenza dei giovani che permettono una crescita sana e interessata alla solidarietà".

L’iniziativa, curata in collaborazione con Arci Modena e Uisp Modena, sostenuta dalla Fondazione di Modena e con il patrocinio del Comune, comincerà ufficialmente il prossimo 22 febbraio alle 10, con una conferenza accessibile a tutta la comunità dal titolo ’Polisportiva del futuro, spazi e idee per una nuova comunità’, alla quale parteciperà il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, oltre al presidente della polisportiva Pier Nicola Tartaglione, Anna Lisa Lamazzi, presidente di Arci Modena, Paolo Belluzzi di Uisp Modena e Daniele Sitta, presidente Spazio Coop, e in cui sarà presentato un documentario realizzato da Andrea Nocetti e la fanzine a cura di Martina Eddone.

"La presenza e il sostegno dell’amministrazione comunale è un segnale di attenzione e piena adesione al lavoro che la Polisportiva San Faustino porta avanti da ormai un secolo – spiega l’assessore alla Cultura, Sport e Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi – il programma dei prossimi mesi non è un programma di celebrazione, ma una maniera per proiettare nel futuro la polisportiva e così tutta la nostra comunità. Victor Hugo diceva che le società dovrebbero fare come gli alberi, mantenere le radici solide ancorate nei propri valori e avere la capacità di cambiare le foglie, credo che le polisportive siano proprio questo, ovvero luoghi identitari di qualità in ambito sportivo, sociale e aggregativo, in particolar modo a Modena. La sfida più grande per i prossimi cent’anni è creare un patto intergenerazionale capace di tenere insieme bisogni e aspettative dei nostri cittadini all’interno di queste realtà".

A commentare l’iniziativa anche Gerardo Bisaccia, vice presidente di Arci Modena: "La cosa più importante di questo progetto è lo sguardo verso il futuro e la creazione di un contesto giovanile, solidale e propositivo, che speriamo porti i suoi frutti e contribuisca alla creazione di un contesto sempre più sinergico e invitante per i giovani". L’accesso al calendario delle attività è gratuito, mentre per alcune iniziative sarà necessaria la tessera Uisp, Arci, oppure della polisportiva.