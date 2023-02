I 25 anni dell’oratorio Don Bosco: "Impegno per accogliere tutti"

Si sono chiusi ieri sera i festeggiamenti ("abbiamo fatto un triduo di preparazione", spiega Don Aldo Rossi, Vicario Parrocchiale di Formigine) per i 25 anni dell’Oratorio parrocchiale di Formigine. Realtà ben conosciuta e altrettanto consolidata sul territorio, che segue quotidianamente centinaia di ragazzi e le cui origini affondano ai primi anni del Novecento ma che, nella nuova struttura di via Pascoli, ha celebrato proprio nel fine settimana il primo quarto di secolo di attività. Traguardo non banale per una realtà parrocchiale che è riuscita a ritagliarsi uno spazio di tutto riguardo all’interno della comunità formiginese, anche grazie alla collaborazione con le Suore Figlie di Santa Maria Ausiliatrice, agli operatori della Cooperativa Don Bosco e alle decine di volontari.

"Mi piace pensare alla nostra struttura – spiega suor Sonia Baronti, uno dei ‘motori’ delle tante attività che si svolgono in oratorio – sia casa, scuola, cortile e chiesa, proprio come diceva lo stesso Don Bosco. Alle attività parrocchiali e ricreative affianchiamo attività didattiche di doposcuola, seguiamo progetti sociali con i disabili e o con le donne di origine straniera, per le quali organizziamo corsi di italiano. Siamo, in un certo senso, un ponte con la strada, ma soprattutto vorremmo essere la casa di tutti, e per questo lavoriamo. Qui vengono ragazzi provenienti da 10 nazioni diverse".

Accoglienza, inclusione, integrazione: sono oltre 120 i ragazzi che seguono regolarmente il doposcuola, qualche decina di più quelli che partecipano alle attività quotidiane che si svolgono in oratorio, numerosi anche gli adolescenti per i quali la struttura formiginese, spiega Don Rossi, "è diventata un ambiente quasi familiare, all’interno del quale stare insieme, confrontarsi e crescere. Questi 25 anni sono un traguardo importante, che tuttavia l’oratorio taglia grazie a tutti, ma proprio a tutti: ai tanti parrocchiani che non ci fanno mai mancare il loro sostegno ed anche all’Amministrazione Comunale, sempre attenta alle nostre necessità.

Poi ci sono soprattutto i ragazzi: sono loro – chiude Don Rossi – il nostro patrimonio, e l’oratorio è qui per loro".

Stefano Fogliani