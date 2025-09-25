I 40 anni del PalaPanini: "Costruito in tempi brevi. Fu il sogno dei tifosi. Decisivo per lo scudetto"

Per i tifosi modenesi è "casa", per il resto dell’Italia pallavolistica, è "il tempio della pallavolo, odiato o amato, ma soprattutto temuto dagli avversari, per la città è ormai un punto di riferimento anche per altri eventi extrasportivi, e anche se sembra che ci sia da sempre, in realtà il PalaPanini, come si chiama ormai dall’intitolazione del compianto Commendator Giuseppe Panini, compie oggi "i suoi primi quarant’anni", parafrasando il titolo del libro di Marina Ripa di Meana, visto che è stato inaugurato il 25 settembre del 1985, di mercoledì.

La prima gara ufficiale arrivò solo venti giorni dopo, per un match di Coppa Italia tra il CIV & CIV di Oddo Federzoni, ed il Casalasca Casalmaggiore, che allora militava in A2: fu un 3-0 che "fumava" con soli 17 punti lasciati alle avversarie, mentre la prima partita maschile della Panini arrivò solo il 2 Novembre con Chieti, gara che curiosamente coincise anche con l’esordio a Modena di Julio Velasco.

Chi si ricorda bene dell’inaugurazione, e soprattutto del periodo che la precedette, è Ermanno Montanini, a quei tempi Assessore allo Sport del Comune di Modena da tre anni, e poi successivamente, tra le altre cose, apprezzatissimo dirigente del Volley Modena "vero", quello di Franco Iotti e Villiam Bellei: "Mi ricordo l’inaugurazione – conferma Montanini scavando un po’ nella memoria –, c’era il sindaco Mario Del Monte, tutto l’assessorato, dirigenti della Federazione e del Coni, e fu un momento emozionante, che arrivava a coronamento di un periodo febbrile, oltre ad essere il coronamento di un vecchio sogno dei tifosi modenesi, primo fra tutti Giuseppe Panini, che in quegli anni sollecitava il Comune alla realizzazione di un impianto che riteneva indispensabile per tornare a vincere. Devo dire che aveva ragione, perché proprio nella stagione che nasceva nel nuovo impianto, tornò lo scudetto a Modena".

Come si arrivò alla realizzazione?

"Incredibilmente in tempi brevissimi se si pensa che dopo che il progetto dell’architetto Vinicio Vecchi, quello dei cinema Principe ed Olimpia per intenderci, fu scelto con regolare bando, ed affidato alla Coop Costruzioni, in giugno del 1984 iniziarono i lavori, e si arrivò alla consegna del cantiere dopo solo quattordici mesi contro i dodici previsti, ma senza alcuna variazione di capitolato".

Sono passati quaranta anni, e l’impianto è sempre efficace, qualche rimpianto su cose non fatte?

"No, nessun rimpianto, l’impianto è venuto proprio come era stato pensato, e mi pare che funzioni ancora molto bene: l’unica piccola pecca, ma la scoprimmo dopo, ed intervenimmo per correggerla, riguardava l’acustica, ma all’inizio la ’febbre’ era quella di dare una nuova casa alla pallavolo modenese."