I 40 anni di ’Stelle allo specchio’

Con due spettacoli, entrambi sold out, giovedì e venerdì scorsi, nei locali della polisportiva Quarantolese della frazione di Mirandola, la compagnia comico operettistica di Concordia ’Stelle allo Specchio’ ha salutato il suo ritorno allo scene e al pubblico dopo la pausa per il lockdown. ’La gente vuole ridere… ancora…’, il testo dialettale proposto per questo nuovo esordio che coincide con i 40 anni della compagnia, diretta e fondata da Paolo Prandini e Paolo Ganzerla, oggi ritiratosi a fare l’imprenditore, e che verrà riproposto in una serie di tappe previste per l’estate in varie feste di paese. Alternando teatro comico e operette, un genere musicale che a Concordia è sempre stato molto apprezzato, richiamando al locale Teatro del Popolo tutte le maggiori e più note compagnie italiane, Stelle allo Specchio in questi decenni ha messo in scena ben 56 testi. Soprattutto la compagnia è stata palestra per oltre 300 attori, ballerini e cantanti, alcuni dei quali hanno raggiunto una meritata notorietà come la soprano Lorena Belli, oggi alla Fenice di Venezia, e Luca Pitocchi. Riavvolgendo la pellicola di questi quarant’anni, Paolo Prandini ricorda come è nata la loro avventura: "Mio padre Dino lavorava in teatro a Concordia come macchinista e io lo aiutavo. Ho avuto la fortuna di vedere sul palco tanti comici importanti, sono stati la mia università".

Alberto Greco