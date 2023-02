I 5 Stelle: "Per la moschea c’è la zona ex Mercato"

"Da alcuni resoconti della splendida serata di mercoledì scorso al quartiere Sacca apprendiamo con stupore di alcuni commenti di esponenti politici del tutto fuorvianti e che raccontano cose diverse da ciò che è successo. Ringraziamo i cittadini ed i comitati del rione Sacca per avere dimostrato un grande senso civico e spirito di partecipazione alla vita della città". I consiglieri del M5s intervengono in merito all’assemblea pubblica che si è svolta mercoledì alla Sacca e al centro della quale c’erano Polo Conad e area ex Pro Latte.

"Dal confronto è emerso che per Pd e partiti del centro destra (erano presenti esponenti di Lega e FdI) l’importante è solamente consentire all’impresa privata che si vuole espandere di farlo, anche su terreni attualmente di proprietà pubblica, poi quel che verrà per i cittadini è secondario. Dall’altro lato, però, vi è il solo M5S che pone la questione in modo radicalmente differente: bene l’investimento privato, ma la prima esigenza è rispondere ai bisogni dei cittadini e della comunità residente". I consiglieri grillini continuano: "Secondo i consiglieri del Pd l’area ex Pro Latte dovrà essere destinata alla costruzione della nuova moschea e di un importante numero di edifici in Ers (Edilizia residenziale sociale). Solo una piccola parte sembrerebbe destinata a verde pubblico. Riteniamo la soluzione inaccettabile: ciò dimostra l’incapacità del Pd e di chi oggi amministra Modena di intercettare i bisogni dei cittadini. Per il M5S modenese il primo step dovrebbe essere quello di ascoltare i cittadini ed esaminare bisogni ed esigenze. La nostra proposta è di destinare l’intera area dell’ex Pro Latte ad un grande parco verde. Questo compenserebbe i cittadini di una zona che si trovano discriminati e penalizzati".

I 5 Stelle replicano anche all’accusa mossa da Antonio Carpentieri del Pd di non avere idee su centro islamico e case a prezzi agevolati. "Il centro islamico merita una collocazione migliore di quella attuale, ben potrebbe essere insediato nell’area degradata dell’ex Mercato bestiame oppure in una delle tante aree da rigenerare della città. Quanto all’Ers, non abbiamo votato il Pug anche perché non assicura che tale tipologia di alloggio rappresenti "case accessibili: non prevede, infatti, prezzi inferiori a quelli di mercato".