I 5 Stelle sconfessano la Magnoni: "Posizione non ufficiale"

I coordinatori regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti, insieme al coordinatore provinciale di Modena, Massimo Bonora, sconfessano la capogruppo pentastellata in consiglio comunale Nicoletta Magnoni circa la sua netta chiusura rispetto ad accordi col Pd. "Per il M5s – aveva detto Magnoni in una sua dichiarazione – un’alleanza con il Pd non è fattibile dal momento che questo partito è la causa dei maggiori problemi di Mirandola (ospedale, viabilità, Aimag)". Non sono dunque piaciute le affermazioni della loro rappresentante locale. "Il Movimento 5 Stelle – sottolineano i vertici regionali e provinciali del partito di Conte – è improntato sui principi di condivisione democratica e di rispetto dei ruoli. Ogni membro, a prescindere dalla carica ricoperta, è vincolato all’osservanza di questi pilastri". E subito aggiungono, lasciando intendere che non è stata presa ancora nessuna decisione sulle alleanze locali, che "le affermazioni fatte dalla consigliera comunale Nicoletta Magnoni circa le strategie politiche e le future alleanze del movimento sono espressioni – chiosano Lanzi, Croatti e Bonora – di un parere strettamente individuale e non corrispondono alla linea ufficiale del Movimento 5 Stelle. Questa posizione personale non rispecchia la nostra politica di dialogo aperto e confronto costruttivo".

Alberto Greco